شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أخر جلسات الأسبوع إيجابية متغاضية عن انكماش الاقتصاد الصيني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات خامس جلسات الأسبوع على اللون الأخضر اليوم الجمعة مدعومة بالتقرير عن توجه العديد من الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة للتحضير من أجل تخفيف القيود على حركة مواطنيها واستأنف العمل واقتصاديات تلك الدول خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي عزز آمال المستثمرين بأن الأسوء قد ولى وأن تفشي فيروس كورونا الذي أدى لإغلاق معظم العالم قد بلغ ذروته وقارب على الانحسار.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا عن الاقتصاد الصيني الكشف عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول والعديد من البيانات الاقتصادية الهامة الأخرى والتي أظهرت انكماش أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم لأول مرة منذ بدأ تجميع البيانات في عام 1992، بينما أوضحت قراءة معدلات البطالة للشهر الماضي تراجعاً وأظهرت كل من القراءة السنوية للإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة تقلص التراجع خلال آذار/مارس الماضي.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 1.27% ليربح 18.01 نقطة ويصل إلى المستوى 1,440.25، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 2.55% ليربح هو الأخر 492.15 نقطة ويصل إلى المستوى 19,782.35.

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كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.18% ليربح 44.93 نقطة ويصل إلى المستوى 3,847.31، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.84% ليربح هو الأخر 23.73 نقطة ويصل إلى المستوى 2,843.66.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 2.55% ليربح 612.55 نقطة ويصل إلى المستوى 24,619.00، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 3.22% ليربح هو الأخر 59.87 نقطة ويصل إلى المستوى 1,916.94.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 3.17% ليربح 331.78 نقطة ويصل إلى المستوى 10,804.97، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 2.21% ليربح 119.82 نقطة ويصل إلى المستوى 5,536.10.