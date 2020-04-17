شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر نيكي يرتفع 1.48% في بداية تعاملات بورصة طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة. Advertisements وزاد نيكي 1.48 في المئة إلى 19575المؤشر نيكي يرتفع 1.48% في بداية التعاملات في طوكيو .85 نقطة، في حين صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.13 في المئة إلى 1438.37 نقطة.

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