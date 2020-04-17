شكرا لقرائتكم خبر عن "الغرف التجارية": الطلب على السلع الأساسية أون لاين ارتفع للضعف بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هشام صفوت رئيس لجنة التجارة الإلكترونية، بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن زيادة الاقبال علي الشراء اونلاين إلي الضعف خلال فترة التباعد الاجتماعى لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حيث لعبت دورا كبيرا خلال الأزمة الحالية فى توفير المنتجات اللازمة للمستهلكين وكذلك اثناء إغلاق المحال التجارية اثناء الحظر.

واضاف صفوت فى مقابلة خاصة مع الخليج 365 عبر الهاتف، ان جميع المنتجات شهدت زيادة فى الطلب، ولكن السلع الأساسية سريعة الاستهلاك استحوذت على أعلى الشرائح منها المنتجات الغذائية ومواد التنظيف المرتبطة بالصحة، بالإضافة الي زيادة معدلات الدفع الالكترونى و شحن العدادات و فواتير الكهرباء و الغاز و الاتصالات.

وأكد صفوت على زيادة نسب الوعى لدى المصريين بالخدمات الإلكترونية سواء مشتريات أو دفع فواتير، متوقعا حدوث تغير فى نمط الشراء عقب الانتهاء من الجائحة الحالية لصالح التجارة الإلكترونية بسبب زيادة الوعى لدى الكثيرين ممن تعاملوا مع المنصات المختلفة وتخطى الحاجز النفسي لديهم فى الشراء الالكترونى.

أما من ناحية العارضين فقد أكد رئيس لجنة التجارة الإلكترونية، زيادة العارضين على المنصات المختلفة إذ تمثل التجارة الإلكترونية الحل بالنسبة لكثير من المحال التجارية حاليا في زيادة مبيعاتهم لاسيما اثناء الحظر، متوقعا أن لا تعود العجلة إلى الوراء بعد الانتهاء من الجائحة سواء للشركات العالمية و المحلية.

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وكان تقرير متخصص عن "مؤشر التسوّق" للربع الأول من عام 2020، قد كشف عن تغيرات في سلوكيات الشراء حول العالم، متأثرة بانتشار جانحة فيروس "كوفيد-19" وإقدام العملاء على شراء المنتجات خلال التزامهم بالبقاء في منازلهم.

وتشير التحليلات والبيانات الأولية إلى أننا ما زلنا في المراحل المبكرة من التحوّل إلى ما يمكن اعتباره الوضع الطبيعي الجديد، إذ يتوقع التقرير استمرار النمو للاقتصاد الرقمي مع إقبال متزايد من قبل المستهلكين على تلبية متطلباتهم من خلال الشراء عبر الإنترنت، وبالرغم من الزيادة التي شهدتها حركة مرور ومبيعات الاقتصاد الرقمي، إلا أن هذه الزيادة لا تزال دون مستوى التراجع الكبير الذي تشهده حركة التسوّق التقليدي في محلات العلامات التجارية ومتاجر التجزئة.

ووفقا للتقرير فقد ارتفع الطلب على التجارة الإلكترونية مع انحسار الحركة في المتاجر التقليدية، و سجلت مبيعات التجارة الإلكترونية نموا بمعدّل 20% في الربع الأول من العام 2020 مقارنة بمعدّل 12% في الفترة ذاتها من العام 2019، تضمن ذلك زيادة عدد زوار المواقع بمعدل 16% وزيادة في إنفاق المتسوقين بمعدل 4% (ارتفاع متوسّط مبلغ الإنفاق المتسوّق لكل زيارة) ومن المتوقّع استمرار هذا التوجه للنمو مع تركيز الشركات أكثر على التجارة الإلكترونية.