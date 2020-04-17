شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار النيوزيلندي في أخر جلسات الأسبوع أمام نظيره الدولار الأمريكي عقب البيانات الصينية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار النيوزيلندي خلال الجلسة الآسيوية بينما لا يزال بصدد خسائر أسبوعية أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية في أخر جلسات الأسبوع من قبل الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي وفي أعقاب البيانات الاقتصادية الهامة التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر شريك تجاري لنيوزيلندا.

في تمام الساعة 02:34 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.72% إلى مستويات 0.6011 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.5968، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6023، بينما حقق الأدنى له عند 0.5964.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي لصدور قراءة المؤشرات القائدة والتي قد تعكس تراجعاً 7.1% مقابل ارتفاع 0.1% في شباط/فبراير الماضي، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن تفشي فيروس كورونا في بلاده قد بلغ ذروته وأن الأيام ستشهد تراجع ملحوظ في حالات الإصابات بالفيروس التاجي والوفيات الناجمة عنه، وذلك مع تطرقه لأهمية عودة تشغيل الاقتصاد تدريجياً.

Advertisements

كما حذر ترامب مع إعلانه عن "المبادئ التوجيهية" لإعادة بدء الاقتصاد من كون تكلفة استمرار الاقتصاد مغلقاً لفترة مطولة باهظة، ويأتي ذلك عقب ساعات من وقف تمويل بلاده لمنظمة الصحة العالمية مع توجيهه انتقادات لاذعة للمنظمة، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي عالمياً إلى قرابة اثنان مليون ولقي 131,037 شخص مصرعهم في 213 دولة.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا منذ قليل كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول والتي أظهرت انكماش 9.8% متوافقة مع التوقعات مقابل نمو 1.5% خلال الربع الرابع الماضي، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته انكماش 6.8% مقابل نمو 6.1% في القراءة السنوية السابقة للربع الرابع، أسوء من التوقعات التي أشارت لانكماش 6.0%.

كما كشف أيضا المكتب عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تقلص التراجع إلى 15.8% مقابل 20.5% في القراءة السنوية السابقة لشهر شباط/فبراير، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 10.0%، كما أظهرت القراءة السنوية للإنتاج الصناعي تقلص التراجع إلى 1.1% مقابل 13.5%، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتراجع 7.0%، بينما أوضحت قراءة معدلات البطالة تراجعاً إلى 5.9% مقابل 6.2% في شباط/فبراير.