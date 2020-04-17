شكرا لقرائتكم خبر عن تقلص نراجع مبيعات التجزئة في الصين خلال آذار/مارس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة لشهر آذار/مارس والتي أظهرت تقلص التراجع إلى 15.8% مقابل 20.5% في القراءة السنوية السابقة لشهر شباط/فبراير الماضي، وبذلك تعد القراءة الحالية أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 10.0%.

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