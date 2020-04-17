شكرا لقرائتكم خبر عن انكماش الاقتصادي الصيني خلال الربع الأول يفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول والتي أظهرت انكماش 9.8% مقابل نمو 1.5% خلال الربع الرابع الماضي، وبذلك تعد القراءة الحالية متوافقة مع التوقعات التي أشارت لنفس النسبة، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته انكماش 6.8% مقابل نمو 6.1% في القراءة السنوية السابقة للربع الرابع، أسوء من التوقعات التي أشارت لانكماش 6.0%.

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