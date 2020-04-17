شكرا لقرائتكم خبر عن 432 مليون دولار زيادة بواردات البترول الخام في يناير الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع إجمالي الواردات المصرية من الوقود خلال شهر يناير الماضي، حيث بلغ إجمالي الوقود بأنواعه نحو 936 مليون دولار، مقابل نحو 748 مليون دولار في نفش الشهر من العام الماضي 2019، بزيادة بلغت نحو 432 مليون دولار.

ويشير التوزيع الوارد في نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن واردات البترول بلغت نحو 553 مليون دولار في يناير الماضي، مقابل 121 مليون دولار في الشهر المماثل من عام 2019، بزيادة بلغت 432 مليون دولار، بينما تراجع إجمالي الواردات من منتجات البترول في يناير الماضي ليصل إلى 348 مليون دولار، مقابل 529 مليون دولار في الشهر المماثل لعام 2019، بتراجع بلغ قيمته 180 مليون دولار

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وحققت واردات مصر من الفحم تراجع مماثل، وسجل نحو 31 مليون دولار في يناير الماضي، مقابل 94 مليون دولار في الشهر المماثل لعام 2019، بتراجع بلغ نحو 63 مليون دولار.

وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 18.4٪، حيث بلغت 5.32 مليار دولار خـلال شهر يناير 2020، مقابل 6.52 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها: (منتجات البترول بنسبة 34.1٪، مواد أولية من حديد أو صلب بنـسبه 28.9٪، لدائن بأشكالها الأولية بنـسبة 19.2%، ذرة بنسبة 9.7%).

وقد بلغت قيمة العجـز فى الميزان التجـارى 2.84 مليار دولار خلال شهر يناير 2020، مقابل 4.07 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 30.3٪.