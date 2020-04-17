شكرا لقرائتكم خبر عن بالإنفوجراف.. تعرف على أبرز مؤشرات القطاع الصحي في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمثل قطاع الصحة أحد عناصر قطاع الخدمات العامة التي تساهم في توزيع الخدمة الصحية، وتقليل التفاوت بين المناطق الحضرية والريفية والتوازن في الإنفاق على الخدمات الصحية العلاجية والوقائية والعلاج على نفقة الدولة وتحسين الثقافة الصحية للمواطنين.

وفي هذا الإطار، يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة السنوية لإحصاء الخدمات الصحية، والتي تتضمن بيانات عن المستشفيات في القطاع "الحكومي- الوزارات الأخرى، القطاع الخاص"، وكذلك المنشآت العلاجية التي ليس بها عيادة داخلية طبقا للقطاع،





ومن أهم هذه البيانات ما يلي:- بلغ عدد هيئة التمريض نحو 217 ألف و105 ممرض

- يبلغ عدد الأطباء البشريين نحو 126 ألف و197 طبيب

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- يبلغ عدد الصيادلة نحو 54 ألف و73 صيدلي

- يبلغ عدد المنتفعين بالتأمين الصحي 55.6 مليون فرد

- بلغ عدد المرضي اللذين تم علاجهم على نفقة الدولة في الخارج والداخل مليوني و632 ألف مريض

- يبلغ عدد سيارات الإسعاف 2912 سيارة، وعدد مراكز الإسعاف 1464 مركز

- يبلغ إجمالي المستشفيات 1848 مستشفي، وعدد المستشفيات الجامعية 89 جامعة، بزيادة 2.3% في عدد المستشفيات الجامعية عام 2018.