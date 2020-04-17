شكرا لقرائتكم خبر عن أول محطة «أدنوك On The go» تفتح أبوابها في العين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم أعلنت أدنوك للتوزيع، عن افتتاح أول محطة من طراز أدنوك «On The go» لخدمة المناطق السكنية في مدينة العين. تتميز محطات هذا الطراز بوجود متجر يتيح للعملاء التسوق من دون مغادرة المركبة. وبفضل تزويدها بالتقنيات الذكية، تتيح المحطة الجديدة للعملاء إمكانية التسوق في متجر واحة أدنوك باستخدام جهاز حاسوب لوحي من مركباتهم، ثم استلام مشترياتهم من المنفذ المخصص لذلك.

الجدير بالذكر أن محطات أدنوك «On The go» تتميز بالتصميم المرن، حيث يتباين تصميم كل منها من حيث الحجم، وعدد المضخات، وفئة متجر واحة أدنوك، وفقاً لاحتياجات المنطقة المحيطة بها.

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