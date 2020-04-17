شكرا لقرائتكم خبر عن رشاد عبده: شركات السياحة والنقل الأكثر تضررا من كورونا.. والأدوية رابحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية ، أن شركات الأدوية العالمية هي الرابح الأكبر من أزمة كورونا بجانب شركات المنظفات.

أضاف رشاد عبده لـ"الخليج 365" انه بنظرة على الاقتصاد العالمى، تجد أن اغلب الشركات حتى الشركات المدرجة في البورصات تعرضت لخسائر كبيرة جراء الازمة ، لافتا ان اغلب شركات الطيران والسياحة والنقل هي الأكثر عرضة لخسائر في مقابلها ارتفعت أرباح شركات الادوية العالمية وشركات المواد الكيماوية والمنظفات .

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وأشار الدكتور رشاد عبده ، انه لابد من النظر إلى وضع شركات الأدوية المصرية العامة وكذلك شركات الكيماويات ،والنظر لها بعمل كشف حساب حول مدى استثمارها للازمة في تعظيم مواردها وعوائدها ،فالوضع الحالي " هو موسم لشركات الادوية" وان لم تستفد من الموسم لا يمكنك الاستفادة بعد ذلك ،وهذا قطعا يرجع الى كيفية إدارة الشركات وقت الازمة من خلال استثمار الإمكانيات المتاحة .

وكانت شركات الأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال (النيل – العربية – النصر – ممفيس) زودت الإنتاج من المطهرات ليبلغ 4 أطنان يوميًا فى عبوات من 60 مللي إلى 4 لتر، ومن الكحول الإيثيلي تركيز 70% تم رفع الإنتاج إلى 75 ألف عبوة يوميا سعة ‪110-200 مللى (للاستخدم الشخصى) بالإضافة إلى 20 ألف عبوة سعة 1 لتر، وذلك في إطار توجيهات هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام للشركة القابضة للأدوية بزيادة إنتاج الشركات التابعة من المطهرات والكحول الإيثيلي لضمان توفر هذه المنتجات بالأسواق بكميات وأسعار مناسبة وتلبية احتياجات المواطنين ضمن الإجراءات الوقائية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.