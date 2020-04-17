شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بصناعة الأغذية: القطاع يتخذ إجراءات احترازية غير عادية لسلامة المنتجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد صقر عضوغرفة صناعة الأغذية ونائب رئيس غرفة الإسكندرية التجارية، إن مصانع الأغذية تتخذ عدد كبير من الإجراءات الاحترازية، ضمن خطوات أشمل وأوسع من المصانع بالقطاعات الأخرى، نظرا لكون الصناعات الغذائية ذات طبيعة خاصة وتحتاج مزيد من إجراءات السلامة، للخروخ بأفضل وأكثر المنتجات أمنا إلى الأسواق.

وأضاف صقر فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن إجراءات السلامة فى مصانع الأغذية تبدأ من تعقيم السيارات التى تنقل العاملين إلى المصنع، والكشف الطبى على كافة العاملين بصورة مستمرة، وقياس درجات الحرارة لكل عامل أو فنى قبل دخوله إلى خطوط الإنتاج، كأحد وسائل التأمين الخاصة بالمنتجات.

وأشار نائب رئيس غرفة الإسكندرية، إلى أن بعض مصانع الأغذية مثل الألبان والسمن وغيرها لجأت إلى الاستعانة بطبيب ليكون متواجد بصورة مستمرة داخل المصنع، وإجراء الكشف الدورى على كافة المتواجدين بالمصنع.

وكانت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، أكدت أن عدة قطاعات صناعية على رأسها المواد الغذائية والمستلزمات الطبية طلبت زيادة طاقتها الإنتاجية خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أنه تم التوصل إلى توافق لزيادة عدد ورديات العمل فى المصانع، وذلك لضمان وجود عدد أقل من العاملين داخل المنشآت الصناعية للحفاظ على المسافات كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا.

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وأضافت خلال ندوة عبر الفيديو كونفرانس، حول آليات دعم الحكومة للقطاع الصناعى لمواجهة أزمة فيروس كورونا، أن الحكومة سعت فى المقام الأول فى الحفاظ على استمرار العملية الإنتاجية وكذلك التصدير، ويتواكب مع ذلك الحفاظ على حياة كافة العاملين فى المنشآت الصناعية، لذلك قمنا بتعميم بعض الإجراءات الاحترازية التى وافتنا بها وزارة الصحة، وكذلك توجيه مشدد من رئيس الجمهورية للحفاظ على صحة العاملين.

وتابعت وزيرة الصناعة، لتنفيذ هذه المعادلة وهى الحفاظ على دورية الإنتاج وكذلك الحفاظ على صحة العامل، قمنا باتخاذ بعض الإجراءات لضمان أقل عدد من العاملين داخل كل منشأة صناعية، مشيرة إلى أن مصر من أفضل الدول التى تمكنت من التعامل مع أزمة فيروس كورونا.

وأكدت الوزيرة، أنه رغم حرص الدولة على استمرارية الإنتاج، إلا أنها أكثر حرصا على حياة كل عامل فى مصر، ونحرص على توافر المستلزمات الطبية والتواصل الدائم مع كافة المصانع لتوجيههم إلى الإجراءات الوقاية، وكذلك الاتصال الدائم مع المصانع التى قد يظهر فيها أى حالات إصابة للتعامل باحترافية مع الموقف، وضمان عدم توقف المنشأة عن الإنتاج، وكذلك ضمان صحة باقى العاملين،دون الاخلال بأى عنصر من العملية الإنتاجية.