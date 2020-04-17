متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * أوضحت «العالمية القابضة» أن ارتفاع الطلب وقلة العرض وراء ارتفاع سعر السهم، مؤكدة التزامها بعمليات الإفصاح عن جميع الأحداث التي قد تؤثر في السعر، وبجميع ضوابط الحوكمة حسب القوانين والتعليمات. ويجتمع مجلس الإدارة في 20 إبريل للنظر في انتخاب رئيس مجلس ونائب له.

* صادقت الجمعية العمومية ل «الصقر للتأمين» على عدم توزيع أرباح عن 2019. ووفقاً لبيان على موقع سوق دبي المالي، تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات، وهم: ماجد عبدالله السري، وخالد عبدالله عمران تريم، ومحمد علي السري، وعبدالمحسن جابر، وأيمن محمد الدويك. وتمت الموافقة على تحويل 50 مليون من الاحتياطي الاختياري إلى الخسائر المتراكمة.

* وافقت الجمعية العمومية ل «شعاع كابيتال» على مقترح مجلس الإدارة عدم توزيع أرباح، وتعيين عضو مجلس الإدارة أبوبكر صديق محمد حسين الخوري حتى انتهاء دورة المجلس في مارس 2021، ومنح موافقة لمدة سنة لأعضاء مجلس الإدارة لمباشرة أنشطة منافسة أو مرتبطة بالشركة.

* أعلنت «دي إكس بي» استقالة جون أيرلند من منصبه كمدير مالي تنفيذي وتعيين ريمي إسحاق بديل عنه اعتباراً من 16 ابريل.

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* وافق مجلس إدارة «اللاينس للتأمين» اعتماد مليون درهم للمساهمة المجتمعية في مكافحة كورونا، ووافقت الجمعية العمومية على توزيع أرباح على المساهمين 30% من رأس المال، وتحويل 10% من صافي الأرباح إلى الاحتياطي القانوني و10% إلى الاحتياطي النظامي، و5 ملايين إلى الاحتياطي العام وتدوير مبلغ 8.4 مليون للسنة اللاحقة.

* أفادت «دو» بأن المعمورة دايفيسمنت جلوبال هولدينغز (مبادلة) أكدت استقالة مسعود شريف من عضويته في مجلس الإدارة، فيما عين جهاز الإمارات للاستثمار وسام لوتاه كعضو في مجلس الإدارة، وأصبح خالد القبيسي الذي كان يمثل مبادلة في مجلس الإدارة ليصبح ممثل جهاز الإمارات للاستثمار، كما عين الجهاز سارة عوض عيسى مسلم كعضو مجلس إدارة لتحل محل كأي ايريك ريلاندر.

* تناقش «بي إتش مباشر» في 20 إبريل فرصة الاستحواذ على شركة استثمارية، وأعلنت عدم انكشافها على «إن إم سي» أو أي من شركاتها التابعة.

* عدلت «داماك العقارية» موعد اجتماع الجمعية العمومية إلى 14 مايو القادم.