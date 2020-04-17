النفط يكافح للخروج من قاع 18 عاماً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تكافح أسواق النفط للارتداد عقب خسائر حادة تكبدها في جلسة الأربعاء بفعل آمال بأن زيادة كبيرة في المخزونات الأمريكية ربما تعني أنه ليس أمام المنتجين سوى خيار محدود يتمثل في تعميق خفض الإنتاج في ظل سحق جائحة فيروس كورونا للطلب.

ومع صدور بيانات رسمية أظهرت ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بأكبر قدر على الإطلاق، انخفض خام غرب تكساس الأمريكي الأربعاء لأدنى مستوياته منذ فبراير/ شباط 2002، فيما تراجع خام برنت أكثر من ستة بالمئة.

وارتفع خام برنت 1.3% فوق 28 دولار للبرميل عند افتتاح جلسة يوم الخميس في آسيا ولكن سرعان ما تقلّص الارتفاع وتخلى البرميل مجدداً دون 28 دولاراً، فيما يجاهد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للصمود قرب مستوى 20 دولاراً. ومع افتتاح أسواق أوروبا وأمريكا صعدت عقود برنت بقوة بأكثر من 3.6% إلى 28.7 دولار فيما استعاد خام تكساس مستوى فوق ال 20 دولاراً بارتفاع أكثر من 1%.

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وتكبح المخاوف بشأن تداعي الطلب المكاسب إذ جرى تداول الخامين القياسيين مرتفعين بأكثر من 2.5 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أيضا زيادة كبيرة في مخزونات الوقود المكرر في الولايات المتحدة على الرغم من أن المصافي تعمل بطاقة تبلغ 69% في أنحاء البلاد وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر/ أيلول 2008.

تأتي البيانات بعد تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية توقع انخفاض الطلب على النفط 29 مليون برميل يوميا في أبريل/ نيسان ليبلغ أدنى مستوى في 25 عاما، وهو ما يقل قليلا فحسب عن 30% من الطلب العالمي قبل تفشي فيروس كورونا.