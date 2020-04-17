سهماً أخضر في أسبوع آخر من التذبذب 46

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية خلال جلسات الأسبوع المنصرم الذي شهد تذبذباً في الأداء ما بين الصعود والنزول من جلسة إلى أخرى، وسط سيولة وصلت إلى ملياري درهم، تركزت 67.5% منها في سوق دبي المالي وسط إغلاقات خضراء ل46 شركة مدرجة في السوقين.

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وأضاف سوق دبي مكاسب جديدة بنسبة 1.6% في أسبوع شهد ارتفاع أسهم 30 شركة في السوق، وفي مقدمتها «إعمار العقارية»، و«دبي الإسلامي»، بينما تراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة أسبوعية بلغت 3.5%، بضغط رئيسي من «أبوظبي الأول»، و«اتصالات» و«الدار»، في وقت ارتفعت فيه أسهم 16 شركة في السوق خلال أسبوع.

وبحسب تحليل ”الخليج 365” الأسبوعي للأسواق، فقد ركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم على أسهم شركات «دانة غاز»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«جي إف إتش»، و«العالمية القابضة»، على الرغم من اتجاههم نحو التسييل بشكل عام، وبصافي استثمار بلغ 122.3 مليون درهم محصلة بيع، وذلك في مقابل توجه نحو الشراء للمستثمرين المواطنين، بصافي استثمار بلغ 103 ملايين درهم كمحصلة شراء.

وبلغت السيولة الأسبوعية في الأسواق ملياري درهم، 1.35 مليار في دبي، و663.97 مليون في أبوظبي.

وتركزت التداولات في سوق العاصمة، على «أبوظبي الأول» ب156 مليون درهم، مغلقاً عند 11.14 درهم، تلاه «اتصالات» 69.57 مليون درهم، ليغلق عند 14.34 درهم، ثم «أبوظبي التجاري» 94.48 مليون درهم، وأقفل عند 4.31 درهم.

وفي سوق دبي، كانت التداولات الأكثر من نصيب «إعمار العقارية» 245.2 مليون درهم، ليغلق عند 2.43 درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 212 مليون درهم، وأقفل عند 3.39 درهم، ف«الإمارات دبي الوطني» 155.7 مليون درهم، وأغلق عند 8.05 درهم.