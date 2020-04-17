شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «مورجان ستانلي» تنخفض 32‭‬% والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل مورجان ستانلي انخفاضاً بنسبة 32% في الربح الفصلي مع تضرر أنشطة البنك الخاصة بتقديم الاستشارات وإدارة الثروة من التراجع الاقتصادي الناجم عن وباء فيروس كورونا.

وقال البنك إن الأرباح العائدة للمساهمين العاديين تراجعت إلى 1.59 مليار دولار، أو 1.01 دولار للسهم، في الربع الأول المنتهي يوم 31 مارس، من 2.34 مليار دولار، أو 1.39 دولار للسهم، في نفس الفترة العام الماضي.

وكان محللون قد توقعوا ربحاً 1.14 دولار للسهم.(رويترز)

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