أكثر الوظائف المفضلة للإماراتيين والمقيمين في دبي خلال 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

كشفت بيانات حديثة صادرة عن «مركز دبي للإحصاء»، أن المهن الفنية ومساعدي الاختصاص، تشكل ما نسبتها ربع (26.1%) الوظائف التي يلتحق بها المواطنون الإماراتيون في إمارة دبي خلال العام الماضي 2019.

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وحلت في المركز الثاني «مهن الاختصاص»، مستحوذة على ما نسبته 20.8%، والوظائف المكتبية ومهنة «مساند» ثالثاً بنسبة 20.3%، وعاملو البيع والخدمات رابعاً 19.1%، ومهن التشريع وكبار الموظفين والمديرين خامساً 13%، ومهن تشغيل المصانع والآلات وعمال التجميع، سادساً 0.5%، والمهن الحرفية والوظائف المرتبطة بها سابعاً 0.1%، والمهن الحرفية في الزراعة والغابات وصيد الأسماك، ثامناً 0.1%، بينما لم تنل وظائف العمالة في المهن ألأولية استحسان المواطنين في دبي.

أما على صعيد المقيمين؛ فقد جاءت الوظائف الحرفية والمهن المرتبطة بها أولاً بما نسبته 21.1% من إجمالي وظائف الإمارة خلال 2019، ووظائف البيع والخدمات ثانياً 15.4%، والمهن الأولية ثالثاً 14.4%، ومهن الاختصاص رابعاً 12.8%، ومهن التشريع وكبار الموظفين خامساً 12.2%، والمهن الفنية ومساندة الاختصاص سادساً 9.8%، ومهن تشغيل المصانع والآلات وعمال التجميع سابعاً 9.4%، والوظائف المكتبية والمساندة ثامناً 4.8 %، وأخيراً المهن الحرفية في الزراعة والغابات وصيد الأسماك بما نسبته 0.1% خلال العام الماضي 2019.