«غرفة دبي» تقدم إرشادات حماية سائقي المركبات التجارية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي ممثلةً بمركز أخلاقيات الأعمال، أمس الخميس، ورشة تدريبية إلكترونية حول سلامة وصحة سائقي المركبات التجارية خلال أدائهم مهامهم في الفترة الحالية التي تشهد تفشي فيروس الكورونا المستجد (كوفيد 19).

ونظم الورشة التدريبية الافتراضية فريق عمل «سلامة الطرق»، التابع لشبكة غرفة دبي للاستدامة، بحضور 55 مشاركاً من ممثلي القطاع الخاص في دبي. وهدفت الورشة إلى التعريف بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي يجب على سائقي المركبات التجارية اعتمادها خلال الظروف الحالية، نتيجة ازدياد المخاطر المحدقة بهم بسبب طبيعة عملهم وتنقلهم اليومي.

وركزت الورشة الضوء على الدور المهم الذي يلعبه هؤلاء السائقون في إيصال الإمدادات الغذائية والمعدات والأدوات الطبية خلال هذه الأوقات الحساسة. واستعرض المشاركون في الورشة الطرق والإجراءات المتعددة التي يمكن للشركات اعتمادها لتوفير أقصى درجات الحماية للسائقين خلال مهامهم.

وأشار الدكتور بلعيد رتاب، رئيس قطاع الأبحاث الاقتصادية والتنمية المستدامة في غرفة دبي إلى أهمية موضوع سلامة وصحة السائقين خلال هذه الفترة، نظراً للدور الأساسي الذي تلعبه هذه الفئة من العمال في تلبية متطلبات الحياة، وضمان استمراريتها، مؤكداً أن حماية هؤلاء العمال هو مسؤولية الشركات التي ينبغي لها تأمين أعلى معايير الحماية والسلامة لموظفيها.

ويضم فريق عمل «سلامة الطرق» المنبثق عن شبكة غرفة دبي للاستدامة 22 شركة عضوة، حيث تعتبر هيئة الطرق والمواصلات بدبي و«RoadSafetyUAE» شركاء المعرفة لفريق العمل هذا.

دليلاً إرشادياًمن جهة أخرى أعلنت الغرفة تطويرها لدليل إرشادي مبسط حول برنامج التعقيم الوطني بهدف مساعدة القطاع الخاص في التعرف إلى كيفية إدارة أعمالهم بسلاسة وسهولة خلال فترة تطبيق برنامج التعقيم الوطني.

ويعتبر هذا الدليل خدمة مضافة توفرها الغرفة لتزويد الشركات وقطاع الأعمال بمعلومات وافية من مصدر موثوق حول برنامج التعقيم الوطني، مع تسليط الضوء على الكيفية التي يؤثر بها البرنامج في نشاطهم التجاري والاستثماري وساعات العمل وحركة الموظفين وأذونات الخروج، بالإضافة إلى التعريف بالقطاعات الحيوية المستثناة من القيود على الحركة والقطاعات الداعمة.