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شكرا لقرائتكم خبر عن 390 مليون دولار من «أوفيد» لدعم مشاريع البلدان النامية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافق مجلس إدارة صندوق أوبك للتنمية الدولية «أوفيد» على حزمة تمويلات جديدة بأكثر من 390 مليون دولار لدعم المشاريع التنموية في البلدان النامية على مستوى العالم، وأقر خطة عمل شاملة تضمن بقاء الصندوق شريكاً موثوقاً به في عمليات التنمية لاسيما في ظل انتشار وباء كورونا المستجد.
وأكد دكتور عبدالحميد الخليفة مدير عام أوفيد، في بيان صادر عن مقر الصندوق في العاصمة النمساوية فيينا، التزام الصندوق بدعم شركائه لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضح البيان أن حزمة التمويلات الجديدة تدعم قروض القطاع العام في عدة بلدان نامية بقيمة 130 مليون دولار، تشمل برنامج تعزيز المرونة الزراعية في مصر 20 مليون دولار، لتحسين مستويات معيشة صغار المزارعين المعرضين للخطر ودعم المشروعات الصغيرة والأسواق الريفية، التي من المتوقع أن تفيد نحو 1.2 مليون شخص. وتشمل حزمة الصندوق دعم برنامج استثمار القطاع العام وخطة التعافي الاقتصادي في جمهورية المالديف بقيمة 20 مليون دولار، ودعم مشروع إعادة تأهيل طريق رئيسي يربط بين المراكز الاقتصادية والمرافق الاجتماعية في جمهورية مالي بقيمة 20 مليون دولار، ودعم قطاع الطاقة في نيكاراجوا بتقديم 20 مليون دولار لتوسيع البنية التحتية وحصول المجتمعات النائية والريفية على الطاقة، وتقديم 50 مليون دولار إلى تنزانيا.
كما خصص أوفيد 120 مليون دولار لعمليات التمويل التجاري تشمل برنامجين، الأول لتقاسم المخاطر غير الممولة بإجمالي 100 مليون دولار، والبرنامج الثاني لدعم تجارة السلع الغذائية في إفريقيا بقيمة 20 مليون دولار.(وام)
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