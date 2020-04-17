شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم العالمية تتقلب في دوامة التردد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فتحت أسواق الأسهم الأمريكية مرتفعة، أمس الخميس، بعد أن أظهرت البيانات تراجعاً طفيفاً لطلبات إعانة البطالة، مقارنة مع الأسبوع السابق، وبفضل الآمال في أن يعمد الرئيس دونالد ترامب، إلى تخفيف الغلق الشامل المفروض لاحتواء تفشي فيروس كورونا. ولكن التردد يبقى سيد الموقف، ما دفع كل من داو جونز للتراجع قرابة 1% وستاندرد أند بورز قرابة 0.25% فيما بقي ناسداك مرتفعاً 0.5% بدعم من ارتفاع أبل 0.27% ومايكروسوفت 0.9% وأمازون 2.5% ونتفلكس 3.4%.

وسجلت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي 5,2 مليون طلب جديد للحصول على إعانات البطالة، بحسب أرقام أعلنتها وزارة العمل، أمس الخميس، وسط تفشي فيروس كورونا المستجد في هذا البلد. وتشير الأرقام حتى 11 إبريل إلى أن الاقتصاد الأول في العالم خسر 22 مليون وظيفة منذ منتصف مارس، فيما أرغمت تدابير مكافحة وباء (كوفيد-19) العديد من الشركات، والمحال التجارية، والمطاعم، على إغلاق أبوابها.

وفي حين يعكس عدد الطلبات التي تم تقديمها الأسبوع الماضي للحصول لأول مرة على إعانات البطالة تراجعاً ب1,4 مليون، مقارنة بالأسبوع السابق، لكن ذلك لا يقلل من سوداوية الأوضاع.

وفي أوروبا، ارتفعت الأسهم طوال الجلسة، مع تراجع أعداد الوفيات اليومية بفيروس كورونا في إسبانيا، وإيطاليا، بينما ساعدت بيانات قوية بشأن الأزمة صادرة عن أكبر شركتين للطيران منخفض التكلفة في القارة، أسهم شركات السفر المتعثرة على التعافي.

وتُضاف أحدث أرقام من مراكز التفشي في أوروبا إلى مؤشرات على أن الجائحة بلغت الذروة، وبدأت بالانحسار في بعض الدول، وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.2%، وارتفع داكس الألماني 0.23% وفوتسي 0.22%، بينما تراجع كاك الفرنسي 0.14%.

وارتفع سهم إيزي جت للطيران الاقتصادي البريطانية 9% بعد أن قالت إنها تتوقع أن يكون بمقدورها تجاوز فترة ممتدة من إيقاف تحليق أسطولها بسبب الخطوات التي اتخذت لدعم مركزها المالي، ما صعد بمؤشر قطاع السفر والترفيه الأوسع نطاقا 2.3%.

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وأبلغت منافستها الأكبر حجماً ريان إير، رويترز، أمس الأول الأربعاء، أنها تتأهب لحرب أسعار بين شركات الطيران تتوقع كسبها فور رفع قيود فيروس كورونا، وعودة الركاب للسفر إلى الوجهات السياحية.

كما قفز سهم زالاندو الألمانية لبيع الملابس بالتجزئة عبر الإنترنت 8%، إذ قالت إنها متفائلة بشأن الربع الثاني مع ارتفاع المبيعات في إبريل/‏ نيسان.

وفي طوكيو، تكبدت الأسهم اليابانية، أمس الخميس، خسائر، مقتفية أثر انخفاض في بورصة وول ستريت، في اليوم السابق، مع تأثر معنويات المستثمرين سلباً، جراء الضرر الاقتصادي الناجم عن انتشار فيروس كورونا، وقادت أسهم البنوك ومصنعي السيارات الانخفاض.

وأنهى المؤشر نيكاي القياسي التعاملات متراجعاً 1.3% عند 19290.20 نقطة.

وهبطت المؤشرات الثلاثة الرئيسية الأمريكية، أمس الأول الأربعاء، مع تفاقم المخاوف إزاء حجم الضرر الناجم عن وباء كورونا، بفعل مجموعة من البيانات الاقتصادية الضعيفة، والتقارير السلبية عن أرباح الربع الأول.