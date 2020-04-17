1.35 مليار درهم تصرفات عقــارات دبـي فــي أسبـوع



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 1.35 مليار حيث شهدت تسجيل 489 مبايعة ب 933.77 مليون منها 49 مبايعة للأراضي ب 238.89 مليون و440 مبايعة للشقق والفلل ب 694.88 مليون.

جاءت أهم مبايعات الأراضي ب 48 مليونا في أم سقيم الثالثة تليها مبايعة ب 24 مليونا في المركاض تليها مبايعة ب20 مليون في منطقة نخلة جميرا. وتصدرت منطقة الحبية السادسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 16 مبايعة ب 32 مليونا تلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 12 مبايعة ب 33 مليونا وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 3 مبايعات ب 29 مليونا.



أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة ب21 مليونا بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة ب 19 مليونا في منطقة مرسى دبي وأخيراً مبايعة ب 15 مليونا في منطقة مرسى دبي. وتصدرت منطقة أم سقيم الثالثة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 72 مبايعة بقيمة 148 مليون درهم تلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 45 مبايعة بقيمة 58 مليون درهم وثالثة في الخيران الأولى بتسجيلها 41 مبايعة بقيمة 59 مليون درهم. وسجلت الرهون قيمة قدرها 354.79 مليون درهم منها 29 رهن أراض بقيمة 297.69 مليون درهم و55 رهن فلل وشقق بقيمة 57.1 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الثنية الأولى بقيمة 62 مليون درهم وأخري في منطقة ورسان الرابعة بقيمة 62 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 12 هبة بقيمة 58.67 مليون درهم كان أهمها بمنطقة المركاض بقيمة 34 مليون درهم وأخرى في منطقة العوير الثانية بقيمة 18 مليون درهم.

(وام)