شكرا لقرائتكم خبر عن لاجارد: نتأهب لانكماش اقتصادي كبير والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبلغت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، صانعي السياسات المالية من أنحاء العالم، أمس الخميس، بأن البنك يتأهب «لانكماش كبير» في اقتصاد منطقة اليورو. وقالت لاجارد للجنة الدولية للشؤون المالية والنقدية «في منطقة اليورو، البيانات الاقتصادية القادمة، على الأخص نتائج المسوح الأحدث، بدأت بالكشف عن انخفاضات غير مسبوقة، تشير إلى انكماش كبير في إنتاج منطقة اليورو، وكذلك تدهور سريع لأسواق العمالة». (رويترز)

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