مؤشر التضخم في أبوظبي يواصل تسجيل مزيد من التراجع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي أسعد

واصل مؤشر التضخم في أبوظبي تراجعه خلال مارس 2020، وانخفض على أساس سنوي 2.6%، وعلى أساس شهري 1.5%. ووفقاً لمركز الإحصاء في أبوظبي فقد وصل الرقم القياسي لأسعار المستهلك إلى 107.6% خلال مارس الماضي مقارنة مع 110.5% في مارس 2019، و109.3% في فبراير 2020. وانخفض معدّل أسعار المستهلك 2.2%، ليبلغ 108.9% خلال الربع الأول 2020، مقارنة ب 111.3% للفترة نفسها من 2019.

أظهر التقرير انخفاض معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه «الدنيا» 1.9%، وانخفاض معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه «المتوسطة» 2.2%، وانخفاض معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه «العليا» 2.1%، خلال الربع الأول 2020 مقارنة بالفترة المماثلة من 2019. وأثّر انخفاض أسعار المستهلك، خلال الربع الأول في معدّلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة، ما أدّى إلى انخفاضها 2.0% و2.3% للأسر غير المواطنة، أما شريحة الأسر الجماعية فقد انخفضت 2.2%.

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وفي ما يتعلق بمساهمات مجموعات الإنفاق الرئيسية وعددها 12 مجموعة، مصنّفة حسب التصنيف الدولي «تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض»، جاءت مساهمة «السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى» 70.3% من مجمل معدّل الانخفاض خلال الربع الأول من عام 2020 مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، حيث انخفضت أسعار هذه المجموعة 4.8%.

وساهمت «سلع وخدمات متنوعة» 19.2% من مجمل معدل الانخفاض خلال الفترة يناير- مارس 2020 مقارنة بنفس الفترة من 2019، حيث انخفضت أسعار هذه المجموعة 5.5%. أما مجموعة «التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت» فقد ساهمت 15.5% من مجمل معدل الانخفاض خلال الربع الأول 2020 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، حيث انخفضت أسعار هذه المجموعة 4.6%.

وبالنسبة لمجموعة «الترويح والثقافة» فقد حققت ارتفاعاً في الربع الأول 2020 بنسبة 8.7% مقارنة بالفترة نفسها من 2019، لتساهم ب 19.6%، الأمر الذي حد من نسبة الانخفاض خلال الفترة يناير- مارس 2020.