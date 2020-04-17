«غرفة الفجيرة» تعرّف بخطوات تطويـر المشـاريـع خـلال الأزمات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة لمنتسبيها من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في الإمارة، دورة تدريبية عن بُعد بعنوان «خطوات لتطوير رواد الأعمال في ظل الأزمات»، أمس الأول الأربعاء، عبر منصّة Microsoft Teams، بالتعاون مع البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأكاديمية دبي لريادة الأعمال.

تناولت الدورة التي قدمها الدكتور عبد الله العوضي، خبير مالي ومستشار ريادة الأعمال، موضوع جائحة كورونا والأعمال، ومهارات رائد العمل الناجح، وعوامل تطوير المشاريع خلال الأزمات، في سبيل مساعدة الروّاد في التغلّب على التحديات.

وقال سلطان جميع الهنداسي مدير عام الغرفة: حرصت الغرفة على تفعيل الدورات التدريبة، وورش العمل، عبر منصة التدريب الرقمي عن بُعد، في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة مؤخراً للحد من انتشار فيروس كورونا