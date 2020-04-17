شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصادات الكبرى في عين عاصفة «الإغلاق الكبير» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأ حجم الكارثة الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة يظهر مع تعاقب المؤشرات المقلقة التي تفيد بتراجع النشاط، وتدني عائدات الشركات، في أكبر قوة اقتصادية في العالم.

وتعثر الاستهلاك الذي يشكل محرك النمو الأمريكي منذ مارس/ آذار، مع بدء انتشار وباء (كوفيد-19) في الولايات المتحدة، ودعوة السكان تدريجياً، إلى لزوم منازلهم سعياً لاحتوائه.

وأعلنت وزارة التجارة، أمس الأول الأربعاء، تراجع مبيعات التجزئة بنسبة 8,7% عن فبراير/ شباط.

وهبطت مبيعات محال الملابس واللوازم إلى النصف، في وقت بات قسم كبير من الناس يعملون في منازلهم، وأغلق العديد من المتاجر.

كما طالت الأزمة المطاعم والحانات التي اضطر العديد منها إلى إغلاق أبوابه في شهر مارس/ آذار، فتراجعت عائداتها بنسبة 26,5%.

أما متاجر الأغذية والمشروبات التي واصلت العمل لاعتبارها أساسية، فازدادت مبيعاتها بنسبة 26,5%.

ذكر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في تقرير، أمس الأول الأربعاء، أن النشاط الاقتصادي الأمريكي «تقلص بشكل حاد ومفاجئ» نتيجة تدابير الحجر المنزلي.

والقطاعات الأكثر تضرراً هي قطاعات الترفيه والفنادق، فضلاً عن البيع بالتجزئة (باستثناء المنتجات الأساسية)، وفق الدراسة التي أجريت لدى شركات أمريكية تم استطلاعها قبل 6 إبريل/‏ نيسان.

وأوضح «المركزي الأمريكي»، في تقريره الدوري حول الظروف الاقتصادية الراهنة، والمسمّى اصطلاحاً «بيج بوك» (الكتاب البيج)، أنّ الشركات في جميع المناطق أفادت ب«توقّعات غامضة للغاية»، مشيراً إلى «توقّع الأغلبية أن تسوء الظروف أكثر في الأشهر المقبلة».

17 مليون عامل فقدوا وظائفهم في 3 أسابيع

والكتاب «البيج» هو تقرير دوري ينشره الاحتياطي الفيدرالي ثماني مرّات في السنة، أي مرّة كل شهر ونصف الشهر، ويلخّص فيه المؤشرات التي يجمعها كل فرع من فروعه في المناطق الأمريكية حول أداء الاقتصاد.

وذكر التقرير مؤشّرات مبكرة للاضطراب الذي يصيب الاقتصاد الأمريكي، مع إجبار المصانع والمحال والمطاعم على إغلاق أبوابها.

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وبعدما أفادت تقارير حكومية أمريكية بأن 17 مليون عامل فقدوا وظائفهم في الأسابيع الثلاثة حتى 4 إبريل/‏ نيسان، قال الفيدرالي «إن التوقعات على المدى القريب تشير إلى خفض إضافي في الوظائف في الأشهر المقبلة».

مصانع مغلقة

حذر كبير الخبراء الاقتصاديين في الاتحاد الوطني لبيع التجزئة جاك كلاينهنز، من أنه «حتى إذا عاود الاقتصاد العمل في مايو/‏ أيار، فإن المستهلكين سيحتاجون إلى وقت لتكييف سلوكهم. طريق معاودة النشاط قد يكون طويلاً، وبطيئاً».

ويتوقع المحللون في معهد «أوكسفورد إيكونوميكس» أن يتراجع إنفاق العائلات في الفصل الثاني من السنة بمرتين عما كان عليه في الربع نفسه من العام الماضي، في حين يمثل استهلاك الأسر 70% من إجمالي الناتج الداخلي الأمريكي.

والمصانع أيضاً، أغلقت تدريجياً، أو بطّأت وتيرة عملها الشهر الماضي، وتراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 5,4% عن مستوى فيراير/‏ شباط، بحسب بيانات الاحتياطي الفيدرالي.

وأوضح الاحتياطي الفيدرالي في تقريره أن هذا أكبر تراجع يسجل منذ يناير/‏ كانون الثاني 1946، مشيراً إلى أن «معظم الصناعات الكبرى سجلت تراجعاً، وأكبر تراجع يتعلق بالسيارات وقطعها».

وفي منطقة نيويورك، بؤرة الوباء في الولايات المتحدة، تراجع النشاط الصناعي في مطلع إبريل/‏ نيسان إلى أدنى مستوياته التاريخية، بحسب ما أعلن فرع الفيدرالي في نيويورك.

البطالة في ارتفاع

والوضع سيئ في جميع المناطق، وتلجأ الشركات إلى تدابير «تسريح مؤقت»، ومنح عطل، وهي تأمل العودة إلى ظروف طبيعية حين يُستأنف النشاط.

وحذرت المصارف الأمريكية الكبرى من أنها تتوقع تخلف أعداد من الأشخاص والشركات عن سداد أقساط قروض.

ومن المفترض أن تساعد خطة المساعدة الفيدرالية الضخمة البالغة قيمتها 2.2 تريليون دولار، الاقتصاد الأول في العالم على تخطي هذه الأزمة غير المسبوقة.

وبدأت الأسر بتلقي شيكات من الحكومة بقيمة 3400 دولار مثلاً لعائلة من بالغين، وولدين.

كما وضعت سيولة على شكل قروض في تصرف الشركات، ولا سيما المتوسطة والصغرى، من خلال عدة آليات، حتى تتمكن من الاستمرار في دفع رواتب موظفيها، وتتفادى تسريحهم.

وبلغت حصيلة فيروس كورونا المستجد حتى، مساء أول أمس الأربعاء، في الولايات المتحدة 28326 وفاة من أصل أكثر من 637 ألف إصابة، وفق بيانات صادرة عن جامعة جونز هوبكينز.