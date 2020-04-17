«موانئ دبي العالمية» تدشن «منصة.كوم» للتجارة الإلكترونية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:فاروق فياض

كشفت «موانئ دبي العالمية» عزمها تدشين منصة تسوق رقمية خلال شهر رمضان المقبل، تتيح من خلالها شراء وبيع المنتجات والبضائع المتنوعة، بالتعاون مع دائرة «اقتصادية دبي» ودائرة السياحة والثقافة في دبي.



وبإمكان التجار عرض منتجاتهم وبضائعهم عبر «منصة.كوم» من خلال آلية تسجيل سهلة الوصول عبر منصة التسوق، ويأتي تدشين «منصة.كوم» غداة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وما ترتب عليه من تداعيات التباعد الاجتماعي والعمل عن بعد، حيث تطلق «موانئ دبي العالمية» منصتها الرقمية في خطوة منها لتقريب المسافات بين السكان عبر التسوق الرقمي.

وقال سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة- الرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية» رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: من المهم أن نجد طرقاً جديدة لجمع الناس معاً، حتى عندما يكون عليهم التباعد اجتماعياً خلال رمضان القادم.

أضاف: فخورون بالإعلان عن «منصة.كوم» وهو سوق رقمي ومجاني جديد يتيح لسكان دولة الإمارات مواطنين ومقيمين الحفاظ على عاداتهم وتقاليدهم الاجتماعية خلال شهر رمضان المبارك، وهو ما يجعل من هذا الشهر مميزاً للغاية.