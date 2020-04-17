الاقتصاد الألماني ينوء تحت وطأة الأزمة.. والانتعاش «تدريجي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت ألمانيا التي دخل اقتصادها مرحلة ركود بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، تخفيف إجراءات العزل من خلال إعادة فتح بعض المتاجر، أما المدارس والثانويات فسيعاد فتحها اعتباراً من 4 مايو/أيار. وسمح للمتاجر التي تقل مساحتها عن 800 متر مربع بفتح أبوابها مجدداً.

وألقت تدابير إغلاق المطاعم والمتاجر غير الأساسية والتباعد الاجتماعي وغيرها بثقلها على الاقتصاد الألماني، مثلما حدث في سائر الدول، لكنها نجحت في كبح سرعة تفشي الوباء وفق معهد روبرت كوخ لمراقبة الأوبئة.

قالت وزارة الاقتصاد إن ألمانيا في حالة ركود منذ مارس/‏‏‏آذار، محذرة من أن هذا الوضع يمكن أن يستمر «حتى منتصف السنة»، متوقعة أيضاً مزيداً من تدهور الوضع في إبريل/‏‏‏نيسان. لقد بات الاقتصاد الألماني ينوء تحت وطأة الأزمة الصحية بعد أن أضعفته بالفعل إلى حد كبير طوال عام 2019 التوترات التجارية الدولية التي قوضت فرص هذا النموذج الاقتصادي القائم على الصادرات.

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ومن ثم، يتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنسبة 10% في الربع الثاني، وهو معدل لم يُعرف له مثيل في التاريخ الحديث، وفقاً للتوقعات المشتركة للمعاهد الاقتصادية الرئيسية التي نُشرت الأسبوع الماضي. وتوقعت هذه المصادر نفسها أن يرتفع معدل البطالة إلى 5.9% ليصل عدد العاطلين عن العمل إلى 2.5 مليون شخص.

وقد تأثرت بشكل خاص بالأزمة صناعة التصدير، ركيزة الاقتصاد الألماني، بسبب تباطؤ التجارة الدولية بشكل كبير. وتعاني في هذا القطاع بشكل خاص صناعة السيارات التي تشهد أسوأ انخفاض لها منذ ما يقرب من 30 عاماً والتي تهدد، وفقاً لرئيس شركة «بي إم دبليو»، حتى وجود مجموعات كبيرة في القطاع. وأغلق العديد من الشركات المصنعة جزءاً من مصانعها في البلاد في مارس/‏‏‏آذار، مثل فولكسفاجن ودايملر.

وانخفض إنتاج الشركات المصنعة الألمانية بشكل عام في مارس/‏‏‏آذار بنسبة 37%، بينما انخفض الطلب المحلي بنسبة 30%، وفقاً لاتحاد الشركات الألمانية.

1.1 تريليون يورو

ولمواجهة الأزمة، تبنت برلين بالفعل خطة بمئات عدة من المليارات من اليورو بما في ذلك خطة لتقديم ضمانات عامة للقروض ومساعدات مباشرة للشركات وخصوصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة. وتقول برلين إن هذه الخطة التي يبلغ حجمها 1.1 تريليون يورو «لم يسبق لها مثيل بالنسبة لألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية». وقد سهلت السلطات البطالة الجزئية، وتقدمت حوالي 725 ألف شركة في جميع أنحاء البلاد بطلب إعانات مؤقتة.