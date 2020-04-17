انخفاض التضخم في دبي 0.89% خلال الربع الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أظهر تقرير مركز دبي للإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك انخفض بنسبة 0.89%، في الربع الأول من عام 2020 مقارنة بالربع الرابع من عام 2019، وجاء ذلك نتيجة لانخفاض أسعار كل من: قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 1.58%، والتي خفضت التضخم بمقدار 0.65 نقطة، وقسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 6.97% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.14 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 6.61% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.14 نقطة، وقسم النقل بنسبة 0.85% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.09 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.27% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.02 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.22% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.01 نقطة.

في حين ارتفعت أسعار كل من: قسم الطعام والمشروبات بنسبة 0.55% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.07 نقطة، وقسم التبغ بنسبة 9.51% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.06 نقطة، وقسم التعليم بنسبة 0.19% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.02 نقطة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.20% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.01 نقطة، وقسم الصحة بنسبة 0.02%.

بينما حافظت أسعار قسم الاتصالات على استقرارها خلال فترة المقارنة.

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انخفاض مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 1.45% في الربع الأول من عام 2020 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019

وعند مقارنة الربع الأول من عام 2020 بالفترة ذاتها من عام 2019 تبين من التقرير أن مؤشر التضخم انخفض بنسبة 1.45%، وذلك نتيجة لانخفاض الأسعار في كل من: قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 5.53% والتي خفضت التضخم بمقدار 2.34 نقطة، وقسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 3.21% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.06 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 2.37% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.05 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.23% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.01 نقطة، وقسم الصحة بنسبة 0.01%.

في حين ارتفعت أسعار كل من: قسم الطعام والمشروبات بنسبة 2.85% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.37 نقطة، وقسم النقل بنسبة 3.57% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.37 نقطة، وقسم التعليم بنسبة 1.66% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.15 نقطة، وقسم التبغ بنسبة 14.81% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.09 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.52% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.02 نقطة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.25% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.01 نقطة، وقسم الاتصالات بنسبة 0.20% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.01 نقطة.