اختبارات «كوفيد-19» منتظمة لجميع العاملين في «أمازون»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال جيف بيزوس: إن شركته تطور تقنيات اختبارات منتظمة لجميع موظفي «أمازون» في مختلف دول العالم؛ للكشف عن فيروس «كورونا» المستجد؛ (كوفيد-19).

وحدد بيزوس في رسالة سنوية إلى المساهمين، الخطوات الأخرى التي اتخذتها الشركة؛ للحد من تفشي وباء الفيروس التاجي، من إغلاق الخدمات غير الأساسية مثل كتب «أمازون»، إلى عمليات الإصلاح في خدمات «هول فوودز».

وقال: إن الخطوة التالية هي الاختبار المنتظم لجميع الموظفين - بمن فيهم أولئك الذين لم تظهر عليهم أية أعراض. وأضاف: إن شركته جمعت فريقاً يضم علماء ومديرين ومهندسي برمجيات؛ لبناء قدرات اختبار داخلية، وأعرب عن أمله في بناء أول مختبر خاص لهذا الغرض قريباً

وقال: «إن الاختبار المنتظم على نطاق عالمي، في جميع الصناعات، سيساعد في المحافظة على سلامة الأشخاص، وسيساعد كذلك على استعادة الاقتصاد وتشغيله. ولكي ينجح ذلك، سنحتاج كمجتمع إلى طاقات اختبار أكبر بكثير مما هو متاح حالياً».

وتعمل «أمازون» على المحافظة على استمرار عمليات التجارة الإلكترونية؛ حيث تسببت جائحة فيروس «كورونا» المستجد في إصابة الموظفين، وتعطيل سلاسل التوريد.

ووسط انتقادات بأن أمازون لم تفعل ما يكفي لحماية العمال في المستودعات وعلى طرق التسليم، كتب بيزوس رسالة في مارس/آذار وزعت على الموظفين، شكرهم فيها على أدائهم وتنبأ بأن «التفشي سيزداد سوءاً قبل أن يتحسن الوضع». ثم ارتدى قناعاً وقام بجولة في مستودع شركة بالقرب من دالاس؛ حيث التقطت له صور شخصية مع العمال.

كما كرر بيزوس تصريحات الشركة السابقة بأن أمازون وزعت أقنعة الوجه، ونفذت اختبارات درجة الحرارة في منشآتها في جميع أنحاء العالم.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، نشرت «بلومبيرج» تقريراً يقول: إن الشركة كانت تجمّع أشخاصاً في صالات؛ لاختيار موظفين في معارض التوظيف، ما يتعارض مع المبادئ التوجيهية الرسمية التي تحث الناس على التباعد على الأقل بمقدار ستة أقدام.

وقال بيزوس في رسالته: «لقد غيّـرنا بروتوكولات التدريب حتى لا يتجمع الموظفون في مكان واحد، وقمنا بتعديل عمليات التوظيف لدينا؛ لتحقيق التباعد والعزل الاجتماعي».