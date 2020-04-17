شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 رحلة أسبوعياً لنقل الإمدادات عبر مطارات دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود وصل عدد شركات الطيران التي تساهم في نقل إمدادات الشحن في مطار دبي الدولي إلى أكثر من 30 شركة، تشغل نحو 1000 رحلة أسبوعياً. وقالت مؤسسة مطارات دبي إن شبكة رحلات الشحن في المطار لديها الطاقة الاستيعابية الكافية لمساعدة العالم في مواجه «كوفيد 19». وأضافت المؤسسة: في إبريل/نيسان 2020، ستوفر أكثر من 30 شركة طيران الإمدادات الضرورية من خلال تشغيل 1000 رحلة أسبوعياً إلى وجهات عالمية، حيث يعمل المطار مع شركاء الشحن على مدار الساعة لحماية رفاهية السكان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 1000 رحلة أسبوعياً لنقل الإمدادات عبر مطارات دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.