«المركزي» يمنع الاستغناء عن موظفي البنوك المواطنين أو تخفيض رواتبهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أبلغ المصرف المركزي البنوك العاملة في دولة الإمارات بضرورة المحافظة على المواطنين العاملين في القطاع المصرفي. وذكر «المركزي» في تعميم له اليوم أنه نظراً للظروف المرتبكة بتداعيات انتشار كوفيد 19 قررت اللجنة العليا المعنية بمتابعة تنفيذ استراتيجية التوطين في القطاع المالي تأجيل تحقيق مستهدفات عام 2020 بشرط المحافظة على المواطنين وعدم الاستغناء عن خدماتهم نتيجة للظروف الحرجة.

ودعا «المركزي» البنوك إلى الالتزام بإخطار دائرة الرقابة على البنوك بأي خطط تعديل على وظائف أو أوضاع الموظفين المواطنين على مستوى البنك، وعدم إنهاء خدمات المواطنين العاملين في البنك بسبب انتشار فيروس كوفيد 19، مستثنياً حالات الاستقالة من الموظف نفسه أو الإخلال بالمهام الوظيفية التي تستدعي إنهاء الخدمة حسب القانون والأنظمة السارية.

ودعا المركزي البنوك إلى عدم تخفيض رواتب الموظفين المواطنين نتيجة للظروف الحرجة، والالتزام بالقرار الوزاري رقم 212 لسنة 2018 في شأن تنظيم عمل المواطنين في القطاع الخاص، والاستفادة من سبل الدعم التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتوطين لمنشآت القطاع الخاص في سبيل استقرار المواطنين فيه.