«صدمة تاريخية» تبقي النفط في القاع.. «أوبك» مستعدة للتحرك مجدداً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يبدو أن الصدمة الكبيرة في أسواق النفط أكبر من أن تحتويها التحركات الأخيرة لـ«أوبك» والمنتجين الآخرين، ويبدو أن الأسعار باقية في القاع أطول مما كان متوقعاً، أو بانتظار تحركات جديدة، وهو ما ألمحت إليه «أوبك» اليوم.

وبعد بيانات رسمية أظهرت ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة ارتفاعاً غير مسبوق، تراجع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط الأربعاء إلى أدنى مستوياته منذ فبراير/شباط 2002، في حين فقد برنت أكثر من 6%، وسعى العقدان جاهدين للعودة والارتفاع مجدداً اليوم؛ لكنهما فشلا؛ حيث بقي برنت دون مستوى 28 دولاراً للبرميل، فيما فشل الخام الأمريكي في استعادة مستوى الـ20 دولاراً.

الضغط يجبر غير المنضوين في تكتلات على التحرك

وقال نوربرت روكر، مدير الاقتصادات في بنك جوليوس باير السويسري، «يجب أن تظل أسعار النفط تحت ضغط ؛لكي تجبر المنتجين غير المنضوين في تكتلات على الخفض،» مشيراً إلى منتجين مثل الولايات المتحدة؛ حيث إن جانباً كبيراً من إنتاجهم غير مربح بالأسعار الحالية. وتابع: «نتشبث بنظرتنا المحايدة ونتوقع استمرار التقلبات الجامحة للأسعار حول المستويات الحالية في المدى القريب جداً».

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توقعات قاتمة من «أوبك» مع استمرار «المخاطر»

خفضت «أوبك»، اليوم الخميس، مجدداً توقعاتها للطلب العالمي على النفط هذا العام؛ بسبب «الصدمة التاريخية» الناجمة عن تفشي فيروس «كورونا» المستجد، وقالت: إنه قد لا يكون الخفض الأخير.

توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول في أحدث تقرير شهري انكماش الطلب 6.9 مليون برميل يومياً، بما يوازي 6.9%، في 2020. وفي الشهر الماضي، توقعت «أوبك» زيادة طفيفة في الطلب قدرها 60 ألف برميل يومياً.

وقالت «أوبك» في التقرير «تمر سوق النفط حالياً بصدمة تاريخية مفاجئة وقاسية وعالمية»، وبشأن توقعاتها للطلب، قالت أوبك: «ما تزال المخاطر على طلب النفط كبيرة، وهي تشير لاحتمال إجراء تعديلات أخرى، وبخاصة في الربع الثاني من العام».

انهار النفط في 2020؛ بسبب تراجع الطلب، ليهوي إلى قاع 18 عاماً عند 21.65 دولار للبرميل في 30 مارس /آذار. وسعياً لدعم السوق، اتفقت أوبك وروسيا إلى جانب دول منتجة أخرى على خفض غير مسبوق للإمدادات.

نزول الطلب هذا الشهر 20 مليون برميل يومياً

وتتوقع «أوبك» أن يكون نزول الطلب هذا الشهر هو الأكبر؛ إذ تنبأت بانكماش قدره 20 مليون برميل يومياً. وبعد إصدار تقرير «أوبك»، جرى تداول الخام بما يزيد قليلاً فحسب على 28 دولاراً للبرميل؛ حيث أزال مكاسب سابقة.

وعلى الرغم من ذلك، تتوقع أوبك تأثر الطلب على المدى القصير بصورة أقل منها في توقعات وكالة الطاقة الدولية التي تكهنت أمس الأربعاء بنزول في الطلب على النفط قدره 29 مليون برميل يومياً في إبريل/نيسان ليسجل مستويات لم يشهدها منذ 25 عاماً.