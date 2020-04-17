مخالفة 30 منشأة تجارية ومصادرة 815 قطعة مقلدة في أبوظبي

نفذت دائرة التنمية الاقتصادية ـ أبوظبي 31 ألفاً و223 زيارة تفتيش ورقابة على المنشآت الاقتصادية في أبوظبي، وشملت: المراكز التجارية والمطاعم والعربات المتنقلة والمقاهي ومنافذ البيع المختلفة ومحال بيع الخضراوات والفواكه والأسماك وصالونات التجميل؛ حيث تم خلالها تحرير 30 مخالفة وإنذاراً لـ375 منشأة اقتصادية، ومصادرة 815 قطعة مقلدة ومغشوشة وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس. جاء ذلك في تقرير أصدرته الدائرة لنتائج زيارات التفتيش والرقابة خلال الفترة من 30 مارس/آذار حتى 15 إبريل/نيسان الجاري في إطار جهودها الرامية إلى مراقبة الأسعار، والتأكد من التزام المنشآت بالتعاميم والقرارات الصادرة عنها.

وقال راشد عبد الكريم البلوشي وكيل الدائرة: إن الدائرة قامت بتشديد الرقابة وتنفيذ حملات التفتيش خلال الفترة الأخيرة؛ وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ لمحاربة عدوى فيروس «كورونا» المستجد؛ (كوفيد ـ 19)، إضافة إلى مساعيها لضمان تقيد أصحاب الشركات والمؤسسات المرخصة لديها بأسعار السلع والمنتجات المحددة، والحد من ممارسات الغش التجاري، بما يسهم في حماية حقوق المستهلك.

وأفاد التقرير أن زيارات التفتيش والرقابة شملت مناطق أبوظبي والعين والظفرة؛ حيث تم تنفيذ 418 زيارة إلى المراكز التجارية و1590 زيارة إلى منافذ البيع المختلفة، و2517 زيارة تفتيش إلى الصيدليات، إضافة إلى 13 ألفاً و605 زيارات إلى المطاعم والعربات المتنقلة والمقاهي، و8337 زيارة إلى محال بيع الخضار والفواكه والأسماك، فضلاً عن 4658 زيارة إلى مراكز رياضية وصالونات نسائية إلى جانب 1067 زيارة؛ للتحقق من سلامة المستلزمات الصحية. وأوضح تقرير الدائرة: إنه تم خلال هذه الزيارات أيضاً توزيع 8088 منشوراً؛ لتوعية وتثقيف المستهلكين وأصحاب المحال والعاملين في المنشآت الاقتصادية العاملة في أبوظبي بما فيها التعاميم التي تم إصدارها مؤخراً لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمحاربة انتشار عدوى فيروس «كورونا» المستجد؛ (كوفيد ـ 19).

وأكد راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية ـ أبوظبي، حرص الدائرة على الاستمرار في تنفيذ المزيد من الحملات وزيارات التفتيش بشكل يومي على كافة المنشآت التجارية في إمارة أبوظبي؛ للتحقق من التزامها بتحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات وعدم رفعها من دون مبرر، وضمان عدم استغلال أصحاب هذه المنشآت لفترة الحجر الصحي الحالية.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 30 موظفاً بالدائرة تم تسجيلهم كمتطوعين مع فرق التفتيش والرقابة بالدائرة؛ وذلك لتغطية أكبر عدد ممكن من منافذ البيع والمحال التجارية على مستوى إمارة أبوظبي؛ وذلك لتعزيز جهود الرقابة على الأسعار المحددة أو المعلنة، والتأكد من كافة البيانات الخاصة بالأسعار من دون فرض رسوم أو خدمات إضافية على المستهلك.