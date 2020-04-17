«جني الأرباح» يواصل الضغط على المؤشرات في جلسة نهاية الأسبوع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

تراجعت أسواق الأسهم المحلية للجلسة الثانية على التوالي، اليوم الخميس، مع استمرار عمليات جني الأرباح التي شهدتها الأسواق في الجلسة السابقة، ما دفع بالأسهم القيادية نحو المنطقة الحمراء والتي بدورها دفعت المؤشرات العامة للتراجع، تزامنت مع عمليات بيع من قبل المؤسسات والمستثمرين الأجانب غير العرب، وسط شراء محلي.

وتراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية 3.83%، بعد أن زادت الضغوط من البنوك والاتصالات التي تراجعت بنسب تلامس الحد الأقصى المسموح به، وتراجع سوق دبي المالي 1.95%، بتراجع العقار والبنوك والاتصالات. بلغت السيولة في السوقين 359.6 مليون، بـ 303 ملايين سهم، في 6616 صفقة، منها 201 مليون بتداول 268.4 مليون سهم بدبي، وشهد سوق أبوظبي 158.4 مليون، بتداول 34.6 مليون سهم.

مؤشر سوق دبي يهبط 1.9%

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تراجع مؤشر سوق دبي 1.95%، بما يعادل 37.12 نقطة، ليغلق عند 1859.79 نقطة، مع مواصلة عمليات جني الأرباح وخاصة على الأسهم القيادية. وسجل المؤشرات القطاعية تراجعاً باستثناء السلع، بعد أن سحبت الأسهم القيادية السوق إلى المنطقة الحمراء. واتجهت السيولة على أسهم البنوك والعقار، وتصدر «دبي الإسلامي» من حيث الأكثر تداولاً بـ 28 مليونا، ثم «إعمار» 26.5 مليون، ثم «الاتحاد العقارية» 26 مليوناً، و«جي إف إتش» 17.2 مليون. وتراجع البنوك 2.4%، بتراجع «الإمارات دبي الوطني» 4.05% إلى 8.05 درهم، بتداولات 16 مليوناً، إضافة إلى تراجع «دبي الإسلامي» 1.45% إلى 3.39 درهم، بـ 28 مليونا.

وتراجع «جي إف إتش» 3.9% إلى 0.515 درهم، بتداول 17.2 مليون، و«أملاك» 4.5%، وارتفع مصرف عجمان 1.75% و«المصرف الخليجي التجاري» 13.3%.

وانخفض العقار 1.43%، بتراجع أسهم القطاع باستثناء «الاتحاد العقارية» الذي ارتفع 2.6% إلى 0.276 درهم، بتداول 26 مليونا، وتراجع إعمار العقارية 1.22% إلى 2.43 درهم، بتداول 26.5 مليون، وتراجع «إعمار للتطوير» 2.94% إلى 1.98 درهم، و«أرابتك» 2.4% و«داماك» 4.78% و«ديار» 1.25% و«إعمار مولز» 0.9%.

تراجع الاتصالات 5%، بتراجع «الإمارات للاتصالات المتكاملة دو» بالحد الأقصى المسموح به إلى 5.51 درهم، بـ 10.2 مليون.

تراجع «أمانات» 4.42% إلى 0.735 درهم، وتراجع «تبريد» بأقل من 1%، لينخفض الخدمات 2.57%. وانخفض الاستثمار بأقل من 1%، وسط تراجع جماعي للقطاع، وانخفض «سوق دبي المالي» 1% إلى 0.661 درهم، و«دبي للاستثمار» 0.89% إلى 1.11 درهم، و«شعاع» 0.42% إلى 0.468 درهم. وخالف سهمان في التأمين، تحركات السوق، ارتفع «دار التكافل» 5.09% إلى 0.495 درهم، و«أمان» 4.16% إلى 0.375 درهم.

مؤشر سوق أبوظبي يهوي 3.8%

هبط سوق أبوظبي 3.83%، بنحو 158 نقطة، ليتخلى عن مستوى 4000 نقطة ليغلق عند 3969.5 نقطة. وكان البنوك أكثر المتراجعين من حيث عدد النقاط، وانخفض المؤشر القطاعي 4.11%، بهبوط قياديات القطاع، بتراجع «أبوظبي الأول» ملامساً الحد الأقصى المسموح به 4.79% إلى 11.14 درهم، بتداول 51.4 مليون، ثم «أبوظبي التجاري» بتراجع 4.43% إلى 4.31 درهم، بـ 25.7 مليون، و«الشارقة الإسلامي» 4.67% إلى 1.02 درهم، ثم «أبوظبي الإسلامي» 1.15% إلى 3.44 درهم.

وتراجع الاستثمار والخدمات المالية 3.66%، بتراجع «العالمية القابضة» لأول مرة في 9 جلسات 4.65% إلى 20.5 درهم، بتداول 6.8 مليون وتراجع «الواحة كابيتال» 0.13% إلى 0.75 درهم.

وتراجع العقار 1.2%، بتراجع «الدار العقارية» 1.33% إلى 1.48 درهم، بـ 10.6 مليون، وارتفع «رأس الخيمة العقارية» 0.86% إلى 0.35 درهم.

وتراجع الاتصالات 4.78%، بتراجع «اتصالات» بالنسبة نفسها إلى 14.34 درهم، بـ 40 مليون.

وتراجع الطاقة 1.8%، بتراجع «أدنوك للتوزيع» 1.79% إلى 2.75 درهم، و«دانة غاز» 1.91% إلى 0.615 درهم، و«طاقة» 1.52% إلى 0.65 درهم.

أين اتجه الاستثمار الأجنبي؟

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو البيع، بصافي استثمار كمحصلة بيع 91.5 مليون في السوقين (62.2 مليون في أبوظبي و29.3 مليون في دبي)، نتيجة لمشتريات بـ 95 مليونا، ومبيعات بـ 185.5 مليون.

وسجل العرب محصلة شراء 9.2 مليون، كما سجل الخليجيون محصلة بنحو 4.6 مليون.

اتجه المستثمرون المواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار كمحصلة شراء 77.65 مليون، بعمليات شراء بـ199 مليونا، وبيع بـ 121.5 مليون.

كما اتجهت المؤسسات نحو التسييل، بمحصلة بيعية 82.3 مليون في السوقين 34.7 مليون في أبوظبي و 47.6 مليون في دبي.

وبلغت مشتريات المؤسسات في السوقين 157.4 مليون، ومبيعاتها 239.7 مليون.