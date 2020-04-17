هل تكبح صفقة الصعود الصاروخي لـ «زووم»؟



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كبح إعلان صفقة شراء منصة مؤتمرات الفيديو «بلو جينز» جماح سهم شركة «زووم» ZOOM الذي قفز 25% هذا الأسبوع، ويقفز حوالي 120% منذ مطلع العام، بينما جرى تداوله في حدود 150 دولاراً أمس الخميس، بانخفاض حوالي 0.75%.

وأعلنت شركة الاتصالات الأمريكية «فيرايزون» أنها ستشتري منصة مؤتمرات الفيديو «بلو جينز» بأقل من 500 مليون دولار، بعد زيادة الطلب على تقنيات الاتصال المرئي من قبل الشركات والموظفين خلال الأزمة الحالية.



وتطمح «فيرايزون» إلى أن تكون جزءاً من الحركة التي يشهدها قطاع الفيديو المباشر هذه الأيام، في ظل الإغلاق الذي تشهده الولايات المتحدة والعالم، جنباً إلى جنب مع شركات مثل «زووم» و«سلاك» و«ويبكس من سيسكو» و«مايكروسوفت تيمز».

ودفعت عمليات الإغلاق المفروضة في جميع أنحاء العالم لاحتواء انتشار الفيروس التاجي الجديد، الشركات للعمل من المنزل، مما أدى إلى زيادة الطلب على تطبيقات مؤتمرات الفيديو، وشهدت شركة «زووم» التي تبلغ قيمتها السوقية 42 مليار دولار، ارتفاع عدد مستخدميها النشطين يومياً إلى 200 مليون من حوالي 10 ملايين، قبل أن يبدأ الوباء في الانتشار. وتستخدم بنوك عالمية مثل «جولدمان ساكس»، و«مورجان ستانلي»، و«جاي بي مورجان» منصة «بلو جينز».