شكرا لقرائتكم خبر عن «اتصالات» تنظر تقديم موعد توزيع أرباح النصف الأول 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” قالت مجموعة اتصالات إن مجلس إدارتها سيجتمع يوم الثلاثاء 21 إبريل/ نيسان 2020؛ لمناقشة البيانات المالية للربع الأول 2020 والنظر في تقديم موعد توزيع أرباح الأسهم المؤقتة للعام 2020، والتي اعتادت الشركة توزيعها عن النصف الأول من السنة المالية وتحديد قيمتها بالإضافة لمناقشة مواضيع أخرى متعلقة بعمل الشركة.

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