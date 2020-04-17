شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية: 64 شركة بقائمة الأسهم المسموح بتداولها بـ 3 علامات عشرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت البورصة المصرية، عن قائمة الأوراق المالية المسموح بالتداول عليها بثلاث علامات عشرية خلال الأسبوع المقبل بناء على أسعار إغلاق اليوم الخميس، وضمت 64 شركة، وذلك بعد استبعاد شركتى المصرية لتطوير صناعة البناء-ليفت سلاب مصر، الدولية للمحاصيل الزراعية، لارتفاع سعر السهم فوق مستوى 2 جنيه، حيث صعدت أسعار الأسهم إلى 2.193 جنيه، 2.005 جنيه، على التوالى.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد وافقت على تعديل وحدة المزايدة لتكون واحد على الألف من الجنيه المصرى، أو من العملة الأجنبية المقيدة بها الورقة المالية، وذلك بالنسبة للأوراق المالية التى تقل قيمتها السوقية عن مستوى "2 جنيه مصرى أو من أى عملة أخرى"، على أن توضع فى قائمة خاصة وتتم مراجعة القائمة أسبوعيًا بحد أقصى فى ضوء التغيرات السعرية اليومية، بما فى ذلك ما ينتج عن قرارات الجهة المصدرة ويؤثر على سعر السوق لإدراج واستبعاد الأوراق المالية.

وقال محمد فريد، رئيس البورصة، فى تصريحات سابقة، إن تطوير نظام المزايدة يعزز من تداولات وسيولة السوق ويجنب تلك الأسهم التى تقل قيمتها السوقية عن مستوى "2 جنيه أو من أى عملة أخرى" الإيقاف بسبب الحدود السعرية، مضيفًا أن تطوير نظام المزايدة جاء ليتماشى مع أفضل المعايير والممارسات العالمية ليتيح مرونة أكبر فى التداول من حث إتاحة مدى سعرى أكبر للأوراق المالية منخفضة السعر، حيث انتهت الدراسة المقارنة التى أعدتها البورصة فى هذا الشأن إلى قيام العديد من البورصات الناشئة والمتقدمة بتحديد الحد الأدنى لوحدة المزايدة وفقًا للمستوى السعرى للورقة المالية، ومنها بورصات فرنسا والنمسا وماليزيا وسنغافورة وهونج كونج، وهذا من شأن تعزيز السيولة والتداول تحفيز الاكتتابات العامة والخاصة عبر سوق رأس المال.

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وتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ تراجع المؤشرا الرئيسى والأوسع نطاقاً، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 554.323 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 234.3 مليون ورقة مالية بقيمة 973.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 32.3 ألف عملية لعدد 172 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 61.13% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 34.96%، والعرب على 3.91% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 54.09% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 45.90%.