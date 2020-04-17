شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد: البنك المركزى يكشف آلية احتساب الفوائد على القروض المؤجلة 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الأخبار الاقتصادية اليوم الخميس، عدد من الأحداث الهامة سواء على المستوى المحلى أو الدولى، لعل أبرزها إعلان البنك المركزى المصرى، آلية احتساب الفوائد على القروض المؤجلة 6 أشهر، وكذلك توقيع هيئة قناة السويس اتفاقية لإنشائ مجمعات صناعية لتشجيع الاستثمارات المحلية، وإعلان فيس بوك أنه يعمل على الحد من انتشار المعلومات المغلوطة بخصوص فيروس كورونا ، وغيرها ..

البنك المركزى يكشف آلية احتساب الفوائد على القروض المؤجلة 6 أشهر

أعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، آلية احتساب الفوائد على القروض المؤجلة 6 أشهر، بحيث يتم سدادها مع الاستحقاقات خلال المدة الجديدة للتسهيل، وبما يتناسب مع قدرة العملاء على السداد.. وينشر ”الخليج 365” نص التعليمات.



طارق عامر محافظ البنك المركزى

يحيى زكى: توقيع اتفاقية إطارية لإنشاء مجمعات صناعية لتشجيع الاستثمارات المحلية

وقع المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، صباح اليوم، اتفاقية إطارية بين الهيئتين لإنشاء مجمعات صناعية تقام بمنطقة العين السخنة (القطاع الجنوبي للهيئة الاقتصادية)، وذلك في خطوة جديدة للتكامل بين الهيئتين والاستفادة من مميزات المنطقة الاقتصادية وحوافزها، وخبرة الهيئة العربية للتصنيع باعتبارها قاطرة الصناعات الاستراتيجية الوطنية التي تعمل على خدمة أهداف التنمية الشاملة.



يحى زكى

"فيس بوك": نعمل على الحد من انتشار المعلومات المغلوطة بخصوص فيروس كورونا

صرح جاي روزين، نائب رئيس إدارة النزاهة بشركة "فيس بوك": "منذ أن أعلن وباء COVID-19 أزمة صحية عالمية في يناير الماضي، ونحن نعمل على ربط المستخدمين بالمعلومات الدقيقة التي يقدمها خبراء الصحة والحد من انتشار المعلومات المغلوطة والضارة حول الوباء على تطبيقاتنا."



فيس بوك

جهاز الإحصاء: 1.4% ارتفاعا بالصادرات المصرية إلى 2.48 مليــار دولار خـلال يناير 2020

شهدت الصادرات المصرية من الورق الصحي تراجعا ملحوظا خلال شهر يناير الماضي، حيث بلغ إجمالي الصادرات المصرية من الورق الصحي نحو 9 ملايين و351 ألف دولار، مقابل 17 مليون و466 ألف دولار، بتراجع بلغ نحو 8 ملايين و115 ألف دولار.



صادرات

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البنك الأوروبى: نستعد لانكماش اقتصادى كبير.. وسنفعل اللازم لدعم منطقة اليورو

قالت رئيسة البنك المركزى الأوروبى كريستين لاجارد اليوم الخميس، إن البنك سيقوم بمساعدة اقتصاد منطقة اليورو لمواجهة أسوأ أزمة منذ عقود، واتخاذ المزيد من الخطوات لمساعدة المقرضين، وأنه يستعد لانكماش كبير فى اقتصاد المنطقة،

تقرير: مبيعات التجارة الإلكترونية تسجل نمواً 20% بسبب كورونا

كشفت تقرير متخصص عن "مؤشر التسوّق" للربع الأول من عام 2020 والذي يتناول بيانات وأنشطة ما يزيد عن مليار متسوّق حول العالم، عن تغيّرات في سلوكيات الشراء حول العالم، وذلك متأثرة بانتشار جانحة فيروس "كوفيد-19" وإقدام العملاء على شراء المنتجات خلال التزامهم بالبقاء في منازلهم.

الغرف التجارية: تشغيل المشروعات القومية ساهم فى رواج 60% من قطاع مواد البناء

قال أحمد الزينى ، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أن إعادة تشغيل المشروعات القومية للدولة ساهمت فى نشاط قطاع مواد البناء بنحو 60% فى مختلف قطاعاتها، حيث أن المشروعات القومية أعادت تشغيل المصانع سواء مصانع الحديد أو الأسمنت أو الطوب بالاضافة إلى جزء كبير من شركات التشييد والبناء والمقاولات.



احمد الزينى

وزيرة التجارة: رصد 1.5مليار جنيه لـ1177 شركة مصدرة وصرفها نهاية الأسبوع القادم

كشفت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، أنه تم تحويل أوامر دفع لعدد 1177 شركة بما يتجاوز 1.5 مليار جنيه معظمهم من الشركات التى تدخل ضمن فئة الأقل من 5 ملايين جنيه، مشيرة إلى أنها تتابع بشكل شخصى مراجهة مستندات حصول الشركات على مستحقاتها، ونجحنا فى اتخاذ قرار بالتجاوز عن تقديم الشركات شهادة بالمستحقات الضريبية كأحد مستندات الصرف.



نيفين جامع

التخطيط: تحديث الجزء الخاص بالبعد الاقتصادى بأجندة التنمية المستدامة بعد مراعاة "أزمة كورونا"

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه يجرى حاليًا تحديث الجزء الخاص بالبعد الاقتصادى بالأجندة الوطنية للتنمية المستدامة قبل إطلاقها وذلك بعد مراعاة التغيرات الاقتصادية الناتجة عن الأزمة العالمية لفيروس كورونا، موضحة أن الأجندة تتكون من 8 أهداف رئيسة تتضمن 47 هدف فرعي وتضم أصحاب المصلحة وتتعامل مع الفقر المتعدد الأبعاد.