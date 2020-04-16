شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد: تعهدات بـ 11.7 مليار $ لدعم الدول الفقيرة والان نبدء بالتفاصيل
وقالت مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا، إن الالتزامات القوية لتعزيز قدرة صندوق الحد من الفقر والنمو جاءت من اليابان والمملكة المتحدة وفرنسا وكندا وأستراليا، وهو ما يمثل حوالي 70٪ من الزيادة البالغة 17 مليار دولار التي طلبتها يوم امس.
وتمت التعهدات من الدول الخمس خلال اجتماع للجنة المالية والنقدية الدولية و اللجنة التوجيهية المكونة من 24 عضوا لصندوق الأزمة العالمية التي عقدت عن طريق التداول بالفيديو.
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