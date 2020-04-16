شكرا لقرائتكم خبر عن «إدارة الدين» يطلع مستثمري 20 دولة على جهود مواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

استعرض الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين فهد السيف، عبر لقاء افتراضي مع المستثمرين الدوليين الذين يمثلون 20 دولة من أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا والشرق الأوسط، الجهود التي تبذلها المملكة لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وناقش الرئيس التنفيذي خلال اللقاء الافتراضي مع المستثمرين الوضع الاقتصادي والصحي للمملكة في ظل الظروف التي يعيشها العالم من تداعيات فيروس كورونا (كوفيد – 19) موضحاً كيف تمكنت حكومة المملكة من اتخاذ التدابير الاحترازية لتحقيق الأمن الصحي والاقتصادي في المملكة، والمبادرات الحكومية الرامية لتخفيف تداعيات جائحة كورونا على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية، كما تطرق إلى الإستراتيجية التمويلية التي اتخذها المركز هذا العام لمواكبة المستجدات العالمية.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار إستراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين في التعامل مع المستثمرين، الهادفة إلى تنويع وتوسيع قاعدتهم وتوثيق وتطوير العلاقات معهم بالتواصل الفعال، وخصوصاً في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي.