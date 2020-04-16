أخبار البورصة اليوم الخميس 16-4-2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 16-4-2020، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ تراجع المؤشرا الرئيسى والأوسع نطاقاً، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 554.323 مليار جنيه.

إيقاف تداول 14 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الخميس، إيقاف تداول أسهم 14 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال5%.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهم الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، المجموعة المصرية العقارية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية،دايس للملابس الجاهزة، أسمنت بورتلاند طرة المصرية، زهراء المعادى للاستثمار والتعمير، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، المصرية للدواجن، العبوات الطبية، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى، أسمنت سيناء، القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير.

البورصة تخسر 4 مليارات جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ تراجع المؤشرا الرئيسى والأوسع نطاقاً، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 554.323 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 234.3 مليون ورقة مالية بقيمة 973.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 32.3 ألف عملية لعدد 172 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 61.13% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 34.96%، والعرب على 3.91% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 54.09% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 45.90%.

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ومال صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 15.8 ألف جنيه، 18.6 مليون جنيه، 266.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 50.2 مليون جنيه، 21.2 مليون جنيه، 214 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 10154 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1484 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 11771 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 3850 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 1097 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 1084 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.55% ليغلق عند مستوى 695 نقطة.

وارتفعت أسهم 67 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 64 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.

وقررت إدارة البورصة المصرية، إلغاء العمليات المنفذة على الورقة المالية البنك المصرى لتنمية الصادرات خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وذلك لمخالفة أحكام المادة 321 من الباب الحادى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة لعدد 21.5 مليون سهم بقيمة إجمالية 113.7 مليون جنيه، خلال جلسة تداول اليوم الخميس.