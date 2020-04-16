شكرا لقرائتكم خبر عن فاروس يتوقع تأثر فنادق الجونة بأزمة كورونا بعد تراجع الإشغال إلى 64% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال بنك الاستثمار فاروس، إن أثر تداعيات جائحة كورونا (كوفيد 19)، أثر على أنشطة الضيافية بشركة أوراسكوم للتنمية مصر عن أرقام النشاط العقاري، لأن مبيعات الربع الأول 2020 وصلت إلى 1.5 مليار جنيه بارتفاع 0.6% سنويًا و9.9% ربعيًا، إلا أن فنادق الجونة شهدت تراجع معدلات الإشغال من 83% في الربع الأول 2019 إلى 64% في الربع الأول 2020، وتوقع فاروس، أن أرقام الربع الثاني 2020 - على مستوى العقارات والضيافة - ستعاني من وطأة جائحة كورونا.

وقال فاروس، فى تقرير بحثى، إن مبيعات الربع الرابع لشركة أوراسكوم للتنمية مصر وصلت إلى 1.4 مليار جنيه، بارتفاع 154.8% سنويًا و4% ربعيًا، وبذلك ترتفع مبيعات الشركة خلال عام 2019 بنسبة 202.5% إلى 6.9 مليار جنيه مقارنة مع 2.3 مليار جنيه فى 2018، وحققت الشركة الحدود القصوى من مستهدفها لمبيعات العام الذي يبلغ 6.5 - 7 مليار جنيه، وجاء هذا الدعم من إطلاق مشروع "O West" الذي ساهم بنسبة 62.4% في مبيعات عام 2019.

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وأضاف فاروس، أن إيرادات الفنادق في الربع الرابع استقرت على الأساسين السنوي والربعي، لتشكل 28.9% من إجمالي الإيرادات، ارتفعت إجمالي الإيرادات بنسبة 37.3% على أساس سنوي، و30% على أساس ربعي، إلى 1.3 مليار جنيه نتيجة الزيادة الكبيرة في إيرادات النشاط العقاري، وارتفعت مستويات الهوامش على أساس ربعي، وانخفضت على أساس سنوي، نتيجة التكاليف المبدئية لمشروع O West مقارنة مع إيراداته التي من المتوقع أن تنمو في السنوات القادمة، مع استمرار عمليات البناء واكتمال المشروع.

فيمل ارتفع صافي الأرباح بنسبة 5.3% سنويًا و89.6% ربعيًا إلى 205.2 مليون جنيه، وانخفض صافي الدين من 2.3 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث 2019 إلى 2.1 مليار جنيه بنهاية الربع الرابع 2019، ويقل هذا المستوى أيضًا عن المستوى المسجل بنهاية 2018 بقيمة 2.9 مليار جنيه.