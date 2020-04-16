شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصات الخليج بجلسة نهاية الأسبوع باستثناء صعود البحرين للجلسة الثالثة على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 2.67% للجلسة الثانية على التوالى، وواصلت بورصة قطر تراجعها بضغوط هبوط 6 قطاعات، وتباينت مؤشرات بورصة الكويت، وخسرت بورصة دبى 5.01 مليار درهم، فيما ارتفعت بورصة البحرين وحيدة للجلسة الثالثة على التوالى.

بورصة الكويت

أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى للمؤشرات، باستثناء مؤشر رئيسى 50، بضغوط هبوط 7 قطاعات على رأسها البنوك.

وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.44% خاسراً 20.74 نقطة ليغلق عند مستوى 4746.44 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.48% خاسراً 24.48 نقطة ليغلق عند مستوى 5119.94 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.33% خاسراً 13.27 نقطة ليغلق عند مستوى 4011.54 نقطة، فيما صعد مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.01%، رابحاً 0.39 نقطة ليغلق عند مستوى 3979.55 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 101.7 مليون سهم بقيمة 29.3 مليون دينار كويتى عبر 7772 صفقة.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع العقار بنسبة 1.07%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.02%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.64%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.52%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.42%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.30%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.08%، فيما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.18%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.27%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.26%.

وجاء سهم "شركة الأرجان العالمية العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.89%، تليه شركة السكب الكويتية بنسبة 7.25%، ثم شركة إنجازات للتنمية العقارية بنسبة 4.52%، فيما تصدر سهم "شركة منشآت للمشاريع العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 18.47% ثم شركة التمدين الاستثمارية بنسبة 14.12%، ثم شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية بنسبة 13.10%.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 2.67% خاسراً 181.98 نقطة ليغلق عند مستوى 6631.69 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 4.88% رابحاً 319.58 نقطة ليغلق عند مستوى 6865.87 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 162.6 مليون سهم بقيمة 3.4 مليار ريال، وارتفع 17 سهما، فيما تراجع 172 سهما.

وتراجع 19 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 5.67%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3.44%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 3.29%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2.97%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.84%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 2.54%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.32%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.28%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.11%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 2.05%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.90%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.53%، ثم قطاع قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 1.46%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.36%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكي بنسبة 1.24%، ثم قطاع التجارية والمهنية بنسبة 1.23%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.08%.

وجاء سهم "بحر العرب"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 9.96%، ثم سهم بوبا العربية بنسبة 3.13%، ثم سهم نادك بنسبة 2.37%، فيما جاء سهم "ساب" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 7.62%، ثم سهم "رعاية" بنسبة 7.40%، ثم سهم "سافكو" بنسبة 6.65%.

بورصة دبى

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تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.95% خاسراً 37.12 نقطة ليغلق عند مستوى 1859.79 نقطة، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها الاتصالات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 268.4 مليون سهم محققة ما قيمته 201.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 4226 صفقة لعدد 32 سهما، وارتفعت 6 أسهم، فيما انخفض 23 سهما، واستقرت 3 أسهم.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 5%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 2.57%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 2.41%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.43%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.90%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.46%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.42%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 13.31%، ثم سهم شركة ادار التكافل بنسبة 5.09%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو بنسبة 5%، ثم سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 4.94%، فيما تصدر سهم بنك دبى الإسلامى قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 8.4 مليون ورقة بقيمة 28.1 مليون درهم، والذى تراجع بنسبة 1.45%.

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.35% رابحاً 4.59 نقطة ليغلق عند مستوى 1312.98 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى البنوك التجارية والخدمات.

وبلغ حجم التداول ببورصة البحرين بختام التعاملات، 4.1 مليون سهم بقيمة 719.1 ألف دينار بحرينى.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة 19.83% مدفوعا بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 2.57%، البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.79%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 9.55% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 1.35%.

فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 3.14% بضغوط هبوط سهم شركة المنيوم البحرين بنسبة 0.57%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.75% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 2.82%.

بورصة قطر

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 3.11% خاسراً 275.46 نقطة ليغلق عند مستوى 8576.32 نقطة، بضغوط هبوط 6 قطاعات، متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية، وتراجع أسعار النفط، مع مخاوف تأثر تلك العوامل على الطلب والنمو العالمي للاقتصاد.

وبلغ حجم التداول ببورصة قطر بختام التعاملات، 122.4 مليون سهم بقيمة 367.2 مليون ريال عبر تنفيذ 13.5 ألف صفقة، وتراجع 39 سهما، فيما ارتفعت 6 أسهم، واستقرت سهمين.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 4.04%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 3.60%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 3.57%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 2.98%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.61%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 2.38%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.12%.