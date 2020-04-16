شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: ارتفاع رصيد شهادات الإيداع الدولية لشركتى عامر وإيديتا و ارتفاع "CIB" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، حول أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، عن استنفاد شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة، وليسيكو مصر لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات، وتراجع رصيد شهادات الإيداع الدولية شركتى عامر جروب إلى 235.444 مليون شهادة، إيديتا للصناعات الغذائية إلى 80.422 مليون شهادة، فيما ارتفع رصيد شهادات الإيداع البنك التجارى الدولى- مصر إلى 66.142 مليون شهادة.

بينما استقر رصيد شهادات إيداع شركات مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 462.267 مليون شهادة، بالم هيلز للتعمير عند 697.542 مليون شهادة، الإسكندرية للزيوت المعدنية عند 306.030 مليون شهادة، جى بى أوتو عند 275.622 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس عند 181.512 مليون شهادة، المصرية للاتصالات عند 168.625 مليون شهادة، حديد عز عند 115.955 مليون شهادة.

كما استقر رصيد شهادات إيداع شركات نعيم القابضة عند 84.195 مليون شهادة، السويس للأسمنت عند 32.154 مليون شهادة، البويات والصناعات الكيماوية - باكين عند 3.523 مليون شهادة، الصناعات الغذائية العربية – دومتى عند 61.248 مليون شهادة.

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ تراجع المؤشرا الرئيسى والأوسع نطاقاً، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 554.323 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 234.3 مليون ورقة مالية بقيمة 973.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 32.3 ألف عملية لعدد 172 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 61.13% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 34.96%، والعرب على 3.91% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 54.09% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 45.90%.