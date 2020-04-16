شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 16 -4 -2020.

وقررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الخميس، إيقاف تداول أسهم 14 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال5%.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهم الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، المجموعة المصرية العقارية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية،دايس للملابس الجاهزة، أسمنت بورتلاند طرة المصرية، زهراء المعادى للاستثمار والتعمير، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، المصرية للدواجن، العبوات الطبية، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى، أسمنت سيناء، القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير.

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ تراجع المؤشرا الرئيسى والأوسع نطاقاً، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 554.323 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 234.3 مليون ورقة مالية بقيمة 973.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 32.3 ألف عملية لعدد 172 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 61.13% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 34.96%، والعرب على 3.91% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 54.09% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 45.90%.

ومال صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 15.8 ألف جنيه، 18.6 مليون جنيه، 266.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 50.2 مليون جنيه، 21.2 مليون جنيه، 214 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 10154 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1484 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 11771 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 3850 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 1097 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 1084 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.55% ليغلق عند مستوى 695 نقطة.

وارتفعت أسهم 67 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 64 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى بسعر إغلاق 10.450 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.42%

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 3 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.09%

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- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 1.306 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.83%

- أسمنت سيناء بسعر إغلاق 4.710 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.28%

- أسمنت بورتلاند طرة المصرية بسعر إغلاق 5.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.06%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الملتقى العربى للاستثمارات بسعر إغلاق 10.820 جنيه بنسبة تراجع بلغت 13.37%

- العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 8.430 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.57%

- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 0.704 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.09%

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 3.850 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.99%

- العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية بسعر إغلاق 4.100 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.76%