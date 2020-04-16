شكرا لقرائتكم خبر عن الإسترليني يتراجع مقابل الدولار بنسبة 0.66% والان نبدء بالتفاصيل

سجل الجنية الإسترليني، اليوم، تراجعا مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.66 % مقارنة مع معدلات أمس.

وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية مقابل الدولار عند 1.2438 دولارا، فيما أنهى اليوم على شبه استقرار مقابل العملة الأوروبية الموحدة عند 1.1482 يورو.