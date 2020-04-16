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انكماش حاد للاقتصاد الأمريكي ومؤشرات مبكرة على تدهور كبير في القطاعات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - واشنطن

سجل الاقتصاد الأمريكي انكماشا حادا في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وسط حالة الإغلاق بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال الاحتياطي الفدرالي «البنك المركزي»، في تقرير له، إن الاقتصاد الأمريكي «انكمش بشكل حاد وفجائي» في جميع مناطق الولايات المتحدة من جراء تدابير الإغلاق المفروضة، لمكافحة تفشي جائحة كوفيد-19.

وأشار التقرير إلى مؤشرات مبكرة على تدهور كبير في قطاعات الاقتصاد الأمريكي بعدما أجبرت المصانع والمتاجر والمطاعم في جميع أنحاء البلاد على إغلاق أبوابها.

وقال «إن التوقعات القصيرة الأمد تشير إلى مزيد من فقدان الوظائف خلال الأشهر المقبلة، وإن القطاعات الأكثر تضررا بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي والإغلاق الإجباري، هي قطاعات الترفيه والضيافة وتجارة التجزئة باستثناء السلع الأساسية».

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وأوضح المركزي الأمريكي في تقريره الدوري حول الظروف الاقتصادية الراهنة، والمسمى اصطلاحا «بيج بوك» أن الشركات في جميع المناطق أفادت عن «توقعات غامضة للغاية»، مشيرا إلى «توقع الغالبية أن تسوء الظروف أكثر في الأشهر المقبلة».

و«بيج بوك» هو تقرير دوري ينشره الاحتياطي الفيدرالي ثماني مرات في السنة، أي مرة كل شهر ونصف ويلخص فيه المؤشرات التي يجمعها كل فرع من فروعه في المناطق الأمريكية حول أداء الاقتصاد.

وبعدما كشفت تقارير حكومية أمريكية أن 17 مليون عامل فقدوا وظائفهم في الأسابيع الثلاثة حتى 4 أبريل، قال الفيدرالي «إن التوقعات على المدى القريب تشير إلى خفض إضافي في الوظائف في الأشهر المقبلة».

وقاد انتشار كوفيد-19 الاقتصاد العالمي إلى الركود، وحذر صندوق النقد الدولي من خسارة 9 تريليونات دولار من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وخفض الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي سعر الفائدة إلى الصفر وضخ تريليونات الدولارات من السيولة في النظام المالي لمنع الانهيار.