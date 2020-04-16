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التقديم على برامج «نخب» التدريبية مستمر حتى 3 مايو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة مكة المكرمة

بدأ صندوق التنمية الصناعية السعودي استقبال طلبات المتقدمين لبرامج «نخب» التدريبية، والتي تقدم فرصا وظيفية وبرامج تدريبية نوعية في الصندوق الصناعي ضمن حزمة من المزايا تقدمها برامج أكاديمية الصندوق الصناعي، بهدف تطوير الكفاءات الوطنية وحديثي التخرج ليتلاءموا مع احتياجات السوق المحلي الحالي والمستقبلي. وأشار إلى أن التقديم لبرامج «نخب» مستمر حتى 3 مايو المقبل، وذلك على موقع الصندوق الصناعي: www.sidf.gov.sa.

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وتنقسم برامج نخب إلى ثلاثة برامج، برنامج نخب المهندسين وبرنامج نخب الائتمان وبرنامج نخب الموارد البشرية، وتقدم البرامج الثلاثة باقة متنوعة من المزايا للمتدربين والمتدربات، من بينها مكافأة شهرية وبدل سكن وبدل نقل والتسجيل في التأمينات الاجتماعية وتأمين طبي ومكافأة أداء سنوية، بالإضافة إلى تطوير المهارات والقدرات الشخصية والمهنية للمتدربين، واكتساب الخبرات المتميزة، وبناء العلاقات المهنية على الصعيد الدولي والإقليمي والمحلي.

وتقدم برامج «نخب» تدريبا نوعيا داخل وخارج الصندوق الصناعي بالتعاون مع عدد من الجهات العالمية، مثل التعاون مع مركز تطوير الخبرات في جامعة ستانفورد Stanford Center for Professional Development، الرائد عالميا في التعليم والأبحاث، ومعهد «فيتش» Fitch Learning، أحد أهم المعاهد التعليمية في التدريب الفني المتخصص على جميع المستويات في المجال المالي.

3 برامج

برنامج نخب المهندسين

برنامج نخب الائتمان

برنامج نخب الموارد البشرية