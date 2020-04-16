شكرا لقرائتكم خبر

4 جهات تشارك في لائحتي «تعارض المصالح» و«أخلاقيات القائمين» بنظام المنافسات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

شاركت 4 جهات حكومية في إعداد لائحتي تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وتنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

وأوضح وزير المالية محمد الجدعان أن لائحتي «تعارض المصالح» و»أخلاقيات القائمين» بنظام المنافسات، اللتين وافق عليهما مجلس الوزراء، تعدان نتاج تعاون بين وزارة المالية ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى عدد من الجهات ذات العلاقة، كما أنها ممكن في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

Advertisements

وذكر الجدعان أن لائحة تنظيم تعارض المصالح تهدف إلى ترسيخ القيم والمبادئ المتمثلة في النزاهة والأمانة والموضوعية والحياد والعدالة والشفافية في جميع إجراءات وأعمال المنافسات والمشتريات الحكومية، ومنع تأثير المصالح الخاصة للموظفين والمتعاملين في عدالة إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية ونزاهتها، بالإضافة إلى معالجة حالات تعارض المصالح، والتعامل معها بكفاية وفاعلية، من أجل حماية المال العام من الفساد والكسب غير المشروع.

وأفاد بأن لائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية تهدف إلى ترسيخ مبادئ الانضباط الوظيفي للموظف في التعامل والتصرف بمهنية ونزاهة وموضوعية في جميع مراحل تطبيق النظام، وإلى تحقيق الشفافية والنزاهة والموضوعية والحياد في تأدية الواجبات والمسؤوليات الوظيفية، وكذلك وضع القواعد اللازمة لضمان تنفيذ أعمال المنافسات والمشتريات الحكومية بعدالة وجودة وكفاية عالية.

أهداف لائحة تنظيم تعارض المصالح:

ترسيخ النزاهة والأمانة والموضوعية والحياد والعدالة والشفافية في إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية

منع تأثير المصالح الخاصة للموظفين والمتعاملين في عدالة إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية ونزاهتها

معالجة حالات تعارض المصالح والتعامل معها بكفاية من أجل حماية المال العام من الفساد والكسب غير المشروع

أهداف لائحة أخلاقيات القائمين: