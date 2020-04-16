شكرا لقرائتكم خبر

70 % من الأراضي السكنية الموزعة في مارس تذهب لجازان ونجران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

ذهب نحو 70% من الأراضي السكنية التي وزعها برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان في مارس الماضي إلى منطقتي جازان ونجران، وذلك من بين 11,758 قطعة أرض سلمها البرنامج ضمن خيار الأراضي السكنية للمستفيدين.

ويزيد إجمالي عدد الأرضي المسلمة في مارس بنسبة 33.6% عن فبراير من العام نفسه.

وتوزعت الأراضي الموزعة في مارس على جميع مناطق المملكة، وذلك بعد استكمال حجزها واختيارها وإصدار عقودها من المستفيدين عبر موقع وتطبيق «سكني»، على أن يتم إصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر من التسلم والبدء في بنائها خلال عام واستكماله خلال 3 أعوام.

وأوضح «سكني» في بيان له، أن التسليم شمل 4986 أرضا في منطقة جازان تمثل نسبة 42.4% من الإجمالي، و3217 أرضا في منطقة نجران تمثل 27.7% من الإجمالي، و1026 أرضا في المنطقة الشرقية، إضافة إلى 594 أرضا في منطقة مكة المكرمة، و523 أرضا في منطقة الرياض، و467 في منطقة القصيم، وفي منطقة عسير تم تسليم 319 أرضا، و188 أرضا في منطقة حائل، كما تم تسليم 153 أرضا في منطقة المدينة المنورة، و110 في الحدود الشمالية، و87 في منطقة الجوف، كما سلم البرنامج 67 أرضا سكنية في منطقة الباحة، و21 أرضا في منطقة تبوك.

ولفت البرنامج إلى أن هذه الخطوة تأتي امتدادا لما سبقها من تسليم للمواطنين المستفيدين من الدعم السكني في مختلف مناطق المملكة، مؤكدا أن إجراءات تسليم الأراضي السكنية مستمرة على مستوى جميع المخططات المكتملة، مشيرا إلى أن مساحات الأراضي تتراوح ما بين 450 م2 و527 م2 للقطعة الواحدة، حيث يتم التسليم بعد استكمال المستفيدين لإجراءات الحجز واختيار المخطط المناسب لهم من خلال الموقع الالكتروني أو تطبيق «سكني» للهواتف الذكية.

وبين «سكني» أن الأراضي السكنية التي يتم تسليمها للمستفيدين تعد إحدى الخيارات السكنية التي يتيحها البرنامج، إذ يقدم أيضا فرص شراء الوحدات السكنية ضمن مشاريع الوزارة، أو شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، أو الحصول على قرض عقاري مدعوم الأرباح بنسبة 100% لمن يمتلكون أراضي، وذلك لبناء منازلهم ذاتيا.

توزيع الأراضي السكنية خلال مارس

الإجمالي 11,758 أرضا

جازان 4986

نجران 3217

Advertisements

الشرقية 1026

مكة المكرمة 594

الرياض 523

القصيم 467

عسير 319

حائل 188

المدينة المنورة 153

الحدود الشمالية 110

الجوف 87

الباحة 6

تبوك 21