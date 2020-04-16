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أرامكو تنفي تقديم عروض لتأجيل مدفوعات عقود مبيعات النفط

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

نفت أرامكو السعودية تقديم أي عروض لتأجيل مدفوعات عقود مبيعات من النفط الخام إلى مصافي التكرير، وذلك بخلاف ما ورد في تقرير سابق لرويترز.

وقالت الشركة في بيان أمس «خلافا لما تم تداوله أخيرا في بعض التقارير الإعلامية، تؤكد أرامكو السعودية أنها لم تقدم أي عروض لتأجيل المدفوعات المتعلقة بعقود مبيعاتها من النفط الخام».

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وأوردت رويترز في وقت سابق أن أرامكو عرضت على مصافي نفط في آسيا وأوروبا خيار تأجيل المدفوعات عن تسليمات شحنات من النفط الخام بما يصل إلى 90 يوما، في ظل المصاعب التي تواجهها مجمعات التكرير بسبب انكماش الطلب، وذلك نقلا عن مصادر بصناعة التكرير.

وأعلنت أرامكو السعودية تسعيرها الرسمي للخام لشهر مايو، لتبيع النفط بأسعار أكثر انخفاضا لآسيا، مع الإبقاء على الأسعار دون تغيير للمشترين من أوروبا، ورفعها بالنسبة للمشترين من الولايات المتحدة، وذلك بعد أن اتفقت أوبك وحلفاؤها على أكبر خفض نفطي في التاريخ.

وأظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن أرامكو حددت سعر بيع خامها العربي الخفيف لآسيا لشهر مايو، بخصم قدره 7.3 دولارات عن متوسط أسعار خامي سلطنة عمان ودبي، بانخفاض 4.2 دولارات للبرميل عن أبريل. وزادت سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف لشهر مايو للولايات المتحدة، 0.75 دولار للبرميل عن مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت، بارتفاع 3 دولارات للبرميل عن أبريل. وتركت أرامكو سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف لشمال غرب أوروبا دون تغيير عن أبريل، عند خصم 10.25 للبرميل عن سعر برنت في بورصة إنتركونتننتال.

وأجلت أرامكو الإعلان عن سعر صادرات النفط لشهر مايو ثلاث مرات لحين التوصل إلى اتفاق بشأن خفض إنتاج النفط.